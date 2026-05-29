Pilne wieści dla Szczęsnego. Koniec ery. Zaakceptowali odejście bramkarza

Marc-Andre ter Stegen opuścił Barcelonę już w poprzednim sezonie. Niemiecki bramkarz musiał pogodzić się z faktem, że w hierarchii bramkarzy jest nie tylko za Joanem Garcią, ale także za Wojciechem Szczęsnym.

Udał się więc na wypożyczenie do Girony, gdzie doznał poważnej kontuzji i znów przegapił znaczną część sezonu. Teraz dowiadujemy sie, że jego odejście z Barcelony może być definitywne.

Sprawę opisał Ferran Martinez z katalońskiego "Mundo Deportivo".

- Ter Stegen i Barça są gotowi znaleźć tego lata rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Niemiecki bramkarz już od dłuższego czasu wie, że plany sportowe klubu nie uległy zmianie i że nie jest on uwzględniony w przyszłych planach klubu jako główny bramkarz - podaje wspomniany dziennikarz.

Ter Stegen rozważa odejście z Barcelony. Co to oznacza dla Szczęsnego?

Dla Wojciecha Szczęnego jest to wiadomość dająca jasny sygnał. W następnym sezonie hierarchia bramkarzy w FC Barcelona poztsanie niezachwiana. Joan Garcia będzie pierwszym golkieprem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Będzie to najprawdopodobniej ostatni sezon "Szczeny" w Dumie Katalonii.

W "Mudno Deportivo" czytamy, że Marc-Andre ter Stegen jest gotowy na rozważenie odejścia nawet za granicę. Niemiec chce dołączyć do projektu, w którym poczuje się ważny i otrzyma szansę na regularną grę.

Kontuzja ścięgna podkolanowego lewej nogi, której doznał w lutym, wyłączyła go z gry do końca sezonu. Przez to Niemiec stracił szansę na spełnienie swojego wielkiego marzenia, jakim była gra na mundialu z reprezentacją.

Marc-Andre ter Stegen potencjalnie wciąż może jeszcze zostać "jedynką" w bramce Niemców i zagrać na wielkim turnieju. Aby tak się stało, musi jednak zmienić klub i cieszyć się regularną grą. Dzięki temu szybko może wskoczyć do skłądu na eliminacje do Euro 2028 i liczyć na powołanie w roli "jedynki" - następcy Manuela Neura.

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP & Instagram/lauraceliav AFP

Marc-Andre ter Stegen i Hansi Flick JOSEP LAGO AFP

Marc-Andre ter Stegen nie zagra w najbliższych spotkaniach reprezentacji Niemiec Mohammad Amirhosseini / NurPhoto AFP





Szwajcaria - Szwecja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport