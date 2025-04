Pilne wieści dla "Lewego". Rano fatalna wiadomość. I nagle zwrot o 180 stopni

Kibice Barcelony przeżyli w niedzielę prawdziwą huśtawkę nastrojów. Fatalne wieści dotyczyły Alejandro Balde, który nie dokończył sobotniego meczu z CD Leganes. Kontuzja wykluczy go prawdopodobnie z finału Pucharu Króla (26 kwietnia). Do zdrowia wrócił za to jeden z filarów zespołu, Dani Olmo. Sęk w tym, że w wyjściowej jedenastce zastąpi najprawdopodobniej Fermina Lopeza, który w niespełna dwa tygodnie obsłużył Roberta Lewandowskiego trzema asystami.