Pilne spotkanie, zamieszanie wokół gwiazdy Barcelony. Przeniesie się do Madrytu?

Jakub Rzeźnicki

Wiele dzieje się w ostatnim czasie w Barcelonie. Najbliższe tygodnie mogą przynieść falę rozstań, także tych nieoczekiwanych. Niedługo po meczu z Atletico gruchnęła wiadomość o pilnym spotkaniu, do jakiego doszło. Działacze giganta z Madrytu spotkali się z przedstawicielami gwiazdy Barcelony. Czyżby Robert Lewandowski miał już się szykować na pożegnanie? Byłby to prawdziwie sensacyjny scenariusz.

Robert Lewandowski w jasnej koszulce z numerem 9, za nim trzech piłkarzy Barcelony świętuje bramkę
Robert Lewandowski wkrótce pożegna się z kolegą?

FC Barcelona pozostaje wciąż w grze o Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii, choć szanse na sukces w Europie mocno zmalały po nieoczekiwanej porażce 0:2 z Atletico Madryt na Camp Nou. Mimo to kibice Barcy wierzą, że straty uda się odrobić. Tego samego zdania jest Lamine Yamal.

W starciu z Atletico Madryt doszło do potężnych kontrowersji sędziowskich, które mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje dla arbitra Istvana Kovaca. FC Barcelona postanowiła w związku z jego licznymi błędami, które w opinii jej, a także wielu ekspertów wypaczył wynik spotkania złożyć formalną skargę do UEFA. W kuluarach mówi się, że działacze przychylą się do niej, a Rumun może zostać odsunięty od prowadzenia meczów w Europie.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny
La Liga

Wrócił temat Szczęsnego, w Barcelonie są jednomyślni. Jego los w rękach Niemca

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Atletico poluje na gwiazdę Barcelony. Lewandowski pożegna kolegę?

Kompletnie niespodziewanie kilka dni później gruchnęła informacja o pilnym spotkaniu, do jakiego doszło w sprawie jednej z gwiazd Barcelony. Szczegóły przedstawili dziennikarze "Diario AS".

Jak wynika z ich ustaleń, doszło do spotkania przedstawicieli Marca Bernala z dyrektorem sportowym "Rojiblancos" - Mateu Alemanym. Działacz chciał przestudiowac możliwość "podkradnięcia" mistrzom Hiszpanii kolejnej perełki z ich akademii.

Wyciekły wieści z szatni Barcelony, Lewandowski ma dość. Decyzje Flicka w centrum burzy

Bernal po wyleczeniu poważnej kontuzji szybko zyskał uznanie w oczach Hansiego Flicka, a w ostatnich tygodniach stał się ważnym graczem wyjściowego składu "Dumy Katalonii". Jego talent, jak się okazuje budzi poszanowanie nie tylko w stolicy Katalonii, lecz również w Madrycie.

Doszło do spotkania z przedstawicielami Bernala. Atletico w akcji

Barca nie rozważa nawet sprzedaży Bernala, jednak kto wie, czy lukratywna oferta ze strony Atletico Madryt nie zostałaby przez nią rozważona. "Blaugrana" planuje latem pozyskać Alessandro Bastoniego, a do przeprowadzenia operacji będzie potrzebowała niemałych nakładów finansowych.

Zobacz również:

Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat
Reprezentacja

Kolega z boiska wspomina Jacka Magierę: "Prosiliśmy, żeby chociaż raz przeklął"

Piotr Jawor
Piotr Jawor

Czyżby Robert Lewandowski miał wkrótce pożegnać się z utalentowanym kolegą ze środka pola? Na ten moment nic na to nie wskazuje. W przeszłości Barcelona rozważała jednak puszczenie Hiszpana na wypożyczenie. Wówczas nie było dla niego miejsca w kadrze. Kontuzja Frenkiego de Jonga otworzyła przed nim szansę na regularne występy, z której skrzętnie skorzystał.

Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowym stroju rywalizuje o piłkę z zawodnikiem Atletico Madryt ubranym w czerwono-białe pasy, przy intensywnej akcji podczas meczu, na tle kibiców z flagami na trybunach.
Robert Lewandowski w meczu z Atletico MadrytSiu WuPAP/EPA
piłkarz w koszulce FC Barcelony z numerem 22 wykonuje precyzyjne podanie na boisku podczas meczu, skupiony tłum kibiców w tle
Marc BernalGUILLERMO MARTINEZAFP
mężczyzna w garniturze i ciemnej kurtce rozmawia przez telefon, stoi przy metalowych schodach na tle pustych krzeseł stadionowych
Mateu AlemanyUrbanandsportAFP
