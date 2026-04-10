FC Barcelona pozostaje wciąż w grze o Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii, choć szanse na sukces w Europie mocno zmalały po nieoczekiwanej porażce 0:2 z Atletico Madryt na Camp Nou. Mimo to kibice Barcy wierzą, że straty uda się odrobić. Tego samego zdania jest Lamine Yamal.

W starciu z Atletico Madryt doszło do potężnych kontrowersji sędziowskich, które mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje dla arbitra Istvana Kovaca. FC Barcelona postanowiła w związku z jego licznymi błędami, które w opinii jej, a także wielu ekspertów wypaczył wynik spotkania złożyć formalną skargę do UEFA. W kuluarach mówi się, że działacze przychylą się do niej, a Rumun może zostać odsunięty od prowadzenia meczów w Europie.

Zobacz również: Tomasz Chabiniak

Atletico poluje na gwiazdę Barcelony. Lewandowski pożegna kolegę?

Kompletnie niespodziewanie kilka dni później gruchnęła informacja o pilnym spotkaniu, do jakiego doszło w sprawie jednej z gwiazd Barcelony. Szczegóły przedstawili dziennikarze "Diario AS".

Jak wynika z ich ustaleń, doszło do spotkania przedstawicieli Marca Bernala z dyrektorem sportowym "Rojiblancos" - Mateu Alemanym. Działacz chciał przestudiowac możliwość "podkradnięcia" mistrzom Hiszpanii kolejnej perełki z ich akademii.

Bernal po wyleczeniu poważnej kontuzji szybko zyskał uznanie w oczach Hansiego Flicka, a w ostatnich tygodniach stał się ważnym graczem wyjściowego składu "Dumy Katalonii". Jego talent, jak się okazuje budzi poszanowanie nie tylko w stolicy Katalonii, lecz również w Madrycie.

Doszło do spotkania z przedstawicielami Bernala. Atletico w akcji

Barca nie rozważa nawet sprzedaży Bernala, jednak kto wie, czy lukratywna oferta ze strony Atletico Madryt nie zostałaby przez nią rozważona. "Blaugrana" planuje latem pozyskać Alessandro Bastoniego, a do przeprowadzenia operacji będzie potrzebowała niemałych nakładów finansowych.

Czyżby Robert Lewandowski miał wkrótce pożegnać się z utalentowanym kolegą ze środka pola? Na ten moment nic na to nie wskazuje. W przeszłości Barcelona rozważała jednak puszczenie Hiszpana na wypożyczenie. Wówczas nie było dla niego miejsca w kadrze. Kontuzja Frenkiego de Jonga otworzyła przed nim szansę na regularne występy, z której skrzętnie skorzystał.

Robert Lewandowski w meczu z Atletico Madryt Siu Wu PAP/EPA

Marc Bernal GUILLERMO MARTINEZ AFP

Mateu Alemany Urbanandsport AFP

Tomasz Hajto: Gdyby Porto było zdecydowane na Kiwiora, to grałby on, a nie Thiago Silva, który ma ponad 40 lat. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport