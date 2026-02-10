Pilne spotkanie z Joanem Laportą, Robert Lewandowski obecny. To pożegnanie

Joan Laporta w niedzielę podał się do dymisji, a we wtorek spotkał ze sztabem szkoleniowym i piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim. To było pożegnanie, mimo że 63-latek pozostaje faworytem marcowych wyborów. Jak podsumowuje "Sport", przez całą pięcioletnią kadencję utrzymywał bliskie relacje z zespołem, regularnie odwiedzając centrum treningowe. Tymczasowo obowiązki prezesa przejął Rafa Yuste.

Rozpoczęła się kampania wyborcza w FC Barcelona. Zgodnie ze statutem klubu Joan Laporta odszedł ze stanowiska. W niedzielę 8 lutego złożył dymisję. Od wtedy do 30 czerwca formalnie prezesem "Dumy Katalonii" jest Rafa Yuste, który dobierze sobie sześciu dyrektorów. 15 marca odbędą się wybory, w których rzecz jasna 63-latek wystartuje, a w gronie kandydatów znajdują się też między innymi Victor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria.

Laporta żegna się z poszczególnymi drużynami klubu. Z tą piłkarską mężczyzn chciał spotkać się w poniedziałek, ale podopieczni Hansiego Flicka mieli wtedy wolne, więc wszystko odbyło się we wtorek. O godzinie 9:20 działacz wraz ze swoim prawnikiem i członkiem zarządu Erikiem Masipem pojawił się w centrum treningowym Ciutat Esportiva im. Joana Gampera. Jego przyjazd został nagrany przez dziennikarzy.

Ważne spotkanie w Barcelonie. Joan Laporta już czeka na wybory

Spotkał się ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami (a więc również Robertem Lewandowskim) przed zaplanowanym na 11:00 treningiem. Mistrzowie Hiszpanii przygotowują się do pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt. Z "Los Colchoneros" zmierzą się na Metropolitano już w czwartek o 21:00.

Klub opublikował kilka zdjęć, na których widać ustępującego - przynajmniej na kilka miesięcy - prezesa w uścisku z Hansim Flickiem.

Laporta zawsze był osobą bardzo blisko związaną z szatnią i podczas swojej kadencji regularnie odwiedzał Ciutat Esportiva. W ten sposób okazywał swoje zaufanie do pracy Flicka i piłkarzy zarówno w momentach euforii, jak i w bardziej delikatnych sytuacjach. Laporta zawsze lubił być blisko drużyny
komentują dziennikarze "Sportu"

Przypomnijmy, że na wyniki wyborów 15 marca czeka wspomniany Lewandowski. Potencjalnie czekają go przecież rozmowy kontraktowe.

