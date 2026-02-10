Pilne spotkanie z Joanem Laportą, Robert Lewandowski obecny. To pożegnanie

Rozpoczęła się kampania wyborcza w FC Barcelona. Zgodnie ze statutem klubu Joan Laporta odszedł ze stanowiska. W niedzielę 8 lutego złożył dymisję. Od wtedy do 30 czerwca formalnie prezesem "Dumy Katalonii" jest Rafa Yuste, który dobierze sobie sześciu dyrektorów. 15 marca odbędą się wybory, w których rzecz jasna 63-latek wystartuje, a w gronie kandydatów znajdują się też między innymi Victor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria.

Laporta żegna się z poszczególnymi drużynami klubu. Z tą piłkarską mężczyzn chciał spotkać się w poniedziałek, ale podopieczni Hansiego Flicka mieli wtedy wolne, więc wszystko odbyło się we wtorek. O godzinie 9:20 działacz wraz ze swoim prawnikiem i członkiem zarządu Erikiem Masipem pojawił się w centrum treningowym Ciutat Esportiva im. Joana Gampera. Jego przyjazd został nagrany przez dziennikarzy.

Ważne spotkanie w Barcelonie. Joan Laporta już czeka na wybory

Spotkał się ze sztabem szkoleniowym i zawodnikami (a więc również Robertem Lewandowskim) przed zaplanowanym na 11:00 treningiem. Mistrzowie Hiszpanii przygotowują się do pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt. Z "Los Colchoneros" zmierzą się na Metropolitano już w czwartek o 21:00.

Klub opublikował kilka zdjęć, na których widać ustępującego - przynajmniej na kilka miesięcy - prezesa w uścisku z Hansim Flickiem.

Laporta zawsze był osobą bardzo blisko związaną z szatnią i podczas swojej kadencji regularnie odwiedzał Ciutat Esportiva. W ten sposób okazywał swoje zaufanie do pracy Flicka i piłkarzy zarówno w momentach euforii, jak i w bardziej delikatnych sytuacjach. Laporta zawsze lubił być blisko drużyny

Przypomnijmy, że na wyniki wyborów 15 marca czeka wspomniany Lewandowski. Potencjalnie czekają go przecież rozmowy kontraktowe.

Joan Laporta, prezes Barcelony AFP

Hansi Flick i Joan Laporta ADRIA PUIG / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

