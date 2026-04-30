Pilne posiedzenie Barcelony, w roli głównej Lewandowski. Padła kluczowa data

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Coraz częściej w mediach z przeróżnych stron świata pojawiają się doniesienia o potencjalnych ofertach dla Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie twierdzą jednak, że FC Barcelona również nie zamierza składać broni w kwestii pozostawienia Polaka w swoich szeregach. Tamtejsi dziennikarze piszą o pilnym posiedzeniu, na którym zostanie podjęta ostateczna decyzja w kwestii dalszych losów Lewandowskiego.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony siedzi na czerwonym fotelu stadionowym, zwrócony lekko w bok.
Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie

Mniej więcej w połowie kwietnia światowe media obiegła nieoczekiwana informacja - Robert Lewandowski zdecydował się odrzucić zaproponowane mu przedłużenie umowy z Barceloną. Decyzja ta miała być umotywowana warunkami nowego kontraktu, które w oczach zawodnika, były nie do zaakceptowania.

W świetle tych wydarzeń rozpoczęła się prawdziwa transferowa saga. Momentalnie zaczęły pojawiać się bowiem doniesienia o kolejnych ekipach, zainteresowanych pozyskaniem 37-latka z kraju nad Wisłą. W mediach przewijały się najczęściej trzy kierunki: Włochy, USA oraz Arabia Saudyjska.

Raptem kilka godzin temu media z Półwyspu Apenińskiego przedstawiły swoim czytelnikom kolejną przełomową informację. Tamtejszy Juventus miał zaproponować Lewandowskiemu podpisaniu umowy, która gwarantowałaby mu zarobki na poziomie 6 mln euro za sezon (plus bonusy).

Barcelona nie zamierza się poddawać. To wtedy rozstrzygną się losy Lewandowskiego

Wiele osób mogłoby zadać w tej sytuacji całkiem zasadne pytanie - co na to wszystko FC Barcelona? Odpowiedzi dostarczają nam dziennikarze portalu "rac1.cat". Wedle pozyskanych przez nich informacji, prezes katalońskiej ekipy - Joan Laporta - nie zamierza tak łatwo odpuszczać tematu pozostawienia w swoim składzie Roberta Lewandowskiego.

- Odejście Lewandowskiego mogłoby pomóc w stworzeniu przestrzeni płacowej i jest operacją planowaną zarówno ze względów sportowych, jak i ekonomicznych. Jednak nie wszystko jest jeszcze przesądzone, ponieważ Laporta chce wyciągnąć do niego rękę, proponując możliwość przedłużenia kontraktu (na kolejny sezon red.) na podstawie niskobudżetowej umowy. W przyszłym tygodniu odbędzie się kluczowe spotkanie Barcelony z przedstawicielem piłkarza, na którym wszystkie karty zostaną wyłożone na stół - piszą hiszpańscy dziennikarze.

To właśnie podczas opisanego wyżej posiedzenia ma zostać podjęta ostateczna decyzja ws. przyszłości Polaka. Sam zawodnik nie zamknął się całkowicie na pozostanie w ekipie, choć z pewnością przekonanie go do obniżenia finansowych oczekiwań nie będzie prostym zadaniem.

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
