Pilne badania Mbappe. Porażająca utrata wagi, gwiazdor Realu poznał diagnozę

Wielu kibiców w środowy wieczór będzie z uwagą zerkało na to, co dzieje się w Klubowch Mistrzostwach Świata. W drugim półfinale tych rozgrywek PSG zmierzy się z Realem Madryt. Fani "Królewskich" liczą na kolejny popis Kyliana Mbappe. Francuz nie mógł pomóc swojej drużynie w pierwszych meczach na turnieju ze względu na poważne zatrucie pokarmowe. Teraz media z jego kraju informują, co było przyczyną dolegliwości piłkarza.