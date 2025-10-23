Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilna nowina dla Szczęsnego nadeszła już w środę. Zaskakujący zwrot akcji

Tomasz Brożek

W FC Barcelona znów robi się gorąco. I wcale nie chodzi tu o zbliżające się El Clasico, lecz o doniesienia, które płyną... z Niemiec. A dotyczą one bezpośrednio Wojciecha Szczęsnego. Wiele wskazuje na to, że już niebawem możemy być świadkami dość zaskakującego zwrotu akcji w stolicy Katalonii.

Na zdjęciu trener FC Barcelona Hansi Flick oraz bramkarz Wojciech Szczęsny
Na zdjęciu trener FC Barcelona Hansi Flick oraz bramkarz Wojciech SzczęsnyGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / INA FASSBENDER / AFPAFP

Wojciech Szczęsny w pięciu ostatnich meczach bronił dostępu do bramki Barcelony, zastępując między słupkami kontuzjowanego Joana Garcię. Proces rehabilitacji, lecz znacznie dłuższy i bardziej wymagający, wciąż przechodzi także Marc-Andre ter Stegen, który w lipcu poddał się operacji kręgosłupa.

Kontuzja była dla reprezentanta Niemiec furtką, która otworzyła mu drogę do pozostania w klubie. Barcelona chciała bowiem latem pozbyć się swojego kapitana, podczas gdy sam 33-latek zapierał się rękami i nogami, by pozostać w stolicy Katalonii. A potem wybuchła afera dotycząca jego raportu medycznego, która doprowadziła do chwilowej utraty opaski przez ter Stegena.

Znając jego ambicje i podejście do swojej pozycji w klubie, ter Stegen będzie chciał zrobić wszystko, by po dojściu do optymalnej dyspozycji wrócić do bramki i to pomimo kapitalnych występów wspomnianego już Joana Garcii. W grę wchodzi jednak także jeszcze jeden scenariusz.

Zaskakujące informacje z Niemiec. Chodzi o bramkarzy FC Barcelona

Jak poinformował ceniony niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg, ter Stegen może zimą trafić nie między słupki, a... na listę transferową.

Jak ujawniono w zeszłym tygodniu, transfer Marc-Andre ter Stegena zimą jest możliwy, nie można go dłużej wykluczać. Wypożyczenie również jest jedną z opcji, złożono już w tej sprawie zapytania. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. To bramkarz najwyższej klasy
przekazał Plettenberg

Wpływ na ewentualną decyzję transferową ter Stegena może mieć przyszłoroczny mundial, na który 33-latek zapewne chce pojechać jako bramkarz numer jeden w ekipie "Die Manschaft", w końcu w pełni przejmując schedę po Manuelu Neuerze. Selekcjoner Julian Nagelsmann już jakiś czas temu postawił jednak przed nim pewien warunek.

Koniec końców to on będzie naszym numerem jeden, jeśli będzie zdrowy i będzie numerem jeden w klubie.
powiedział

A o spełnienie powyższych wymagań w ekipie Barcelony może być ter Stegenowi niezwykle trudno.

Trening Barcelony przed kolejnym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEOASSOCIATED PRESS© 2025 Associated Press
Dwóch piłkarzy w strojach klubowych FC Barcelony, po lewej zawodnik w fioletowo-granatowej koszulce z logotypem sponsora, po prawej bramkarz w zielonym stroju z opaską kapitana i mikrofonem, w tle inni piłkarze.
Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter StegenJOSEP LAGO / AFP/JAVIER BORREGO / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
Bramkarz w sportowym stroju podczas przygotowań do meczu, ujęcie skupione na koncentracji i skupieniu zawodnika, widoczne rękawice bramkarskie oraz logotyp sportowy na ubraniu.
Wojciech SzczęsnyJose BretonEast News
Piłkarz w bluzie treningowej Barcelony patrzący w bok, w lewym górnym rogu wstawka z innym piłkarzem w koszulce Barcelony z ręką na sercu, wykonującym gest z zaskoczoną miną.
Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w barwach FC BarcelonaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / zrzut ekranu Eleven SportsAFP

