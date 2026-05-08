Piłkarze Realu zaczęli obrażać trenera. Granica przekroczona, Hiszpanie grzmią

Michał Chmielewski

Nie dzieje się dobrze w Realu Madryt. W czwartek media przekazały, że między Federico Valverde i Aurelienem Tchouamenim miało dojść do bójki, po której Urugwajczyk wylądował w szpitalu. To tylko wierzchołek góry lodowej tego, co dzieje się w zespole "Królewskich". Hiszpanie donoszą, że piłkarze w karygodny sposób zaczęli zwracać się do... samego trenera.

Kylian Mbappe i trener Alvaro Arbeloa stoją obok siebie na boisku podczas meczu Realu Madryt.
Kylian Mbappe, Alvaro ArbeloaSVEN HOPPEDPA

"Mój kolega w żadnym momencie mnie nie uderzył i ja też go nie uderzyłem, chociaż rozumiem, że dla was łatwiej będzie uwierzyć, że rzuciliśmy się na siebie albo że było to celowe, ale tak się nie stało" - pisał w swoim oświadczeniu Valverde, choć hiszpańskie media są innego zdania.

Według nich w ostatnią środę miało dojść do awantury pomiędzy Urugwajczykiem i Aurelienem Tchouamenim, a później sytuacja przeobraziła się w bójkę, w wyniku której drugi kapitan Realu Madryt trafił do szpitala z urazem czaszkowo-mózgowym, przez co nie zagra w niedzielnym El Clasico.

Mówiąc krótko, w szatni "Królewskich" najprawdopodobniej panuje atmosfera frustracji, rozgoryczenia, a nawet nienawiści. Real Madryt wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie obu zawodników.

Od dobrych kilku miesięcy dziennikarze rozpisują się również nt. tego, jak piłkarze traktują trenerów "Los Blancos". Z pewnością wielu kibiców pamięta krótką kadencję Xabiego Alonso, podczas której gwiazdorom nie podobał się sposób zarządzania drużyną przez hiszpańskiego szkoleniowca. Publicznie, przy kamerach podważali jego decyzje. W końcu Alonso w styczniu, dzień po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną, sam opuścił madrycki klub.

Okazuje się, że kiedy zespół przejął Alvaro Arbeloa, niewiele się zmieniło. Jak donosi kataloński "Sport", zawodnicy Realu po prostu nie szanują swojego boiskowego szefa. "Kilku zawodników obrażało Arbeloę na ławce w niektórych meczach. Nawet jeśli przykładali ręce do ust, to zrobili" - powiedział Miguel Serrano w programie Radio Estadio, cytowany przez wspomniany dziennik.

Ale to nie koniec. "Są zawodnicy Madrytu, którzy nazwali Arbeloę pachołkiem" - napisano w dalszej części tekstu, tłumacząc że sam trener często nie słyszy obelg kierowanych w jego stronę, jednak te docierają do reszty członków sztabu.

"Grupa zawodników starała się trzymać razem, gdy wciąż były do zdobycia tytuły, ale trener stopniowo tracił zaufanie, a piłkarze przestali go szanować. Uważają, że nie jest przygotowany ani nie ma wystarczającej wiedzy, by kierować drużyną taką jak Real Madryt, a ponadto stracił kontrolę nad szatnią" - dodaje "Sport".

Jak spekulują fachowcy z Półwyspu Iberyjskiego, klub ma pretensje do samego trenera, który nie potrafił zapanować nad nerwową atmosferą oraz nie zdołał załagodzić konfliktu pomiędzy wspomnianymi pomocnikami. Niewykluczone, że niebawem Alvaro Arbeloa "opuści struktury Realu tylnymi drzwiami".

