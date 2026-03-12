Piłkarze Realu świętowali zniszczenie Manchesteru City. Po meczu nadeszły fatalne wieści

Kacper Dąderewicz

Real Madryt odniósł wielkie zwycięstwo w pierwszym meczu rywalizacji z Manchesterem City. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla "Los Blancos". Po pierwszej połowie swój występ zakończył jeden z zawodników drużyny Alvaro Arbeloi. Początkowo mówiło się o profilaktyce i lekkim przeciążeniu. Po ostatnim gwizdku trener ujawnił, że sytuacja wygląda o wiele gorzej, niż pierwotnie zakładano.

article cover
Real Madryt upokorzył Manchester City na Santiago BernabeuMaria Jimenez/Real Madrid via Getty ImagesGetty Images

Dwumecz Realu Madryt z Manchesterem City jest już niemalże przesądzony. Trudno oczekiwać, że w drugim meczu, nawet u siebie, podopieczni Pepa Guardioli odrobią trzybramkową stratę wywiezioną z Santiago Bernabeu.

Drużyna ze stolicy Hiszpanii wykonała wyrok na "The Citizens". Najważniejsze rzeczy w tym meczu wydarzyły się w pierwszej połowie.

Właśnie w pierwszych 45 minutach Fede Valverde strzelił trzy gole. Można powiedzieć więc, że w pojedynkę zdemolował Manchester City. Byłoby to jednak niesprawiedliwe stwierdzenie. Każdy ze świetnie grających piłkarzy Realu Madryt dołożył swoją "cegiełkę" do tego sukcesu.

W pierwszej połowie na murawie przebywał również Ferland Mendy, czyli piłkarz, który całą minioną część bieżącego sezonu (poza meczem z Celtą Vigo) opuścił z powodu kontuzji. Problemy z urazami dotyczą tego zawodnika już od dłuższego czasu.

Wielu kibiców na Mendym już dawno postawiło "krzyżyk". Tymczasem on wrócił i udowodnił, że od razu jest w stanie wskoczyć na bardzo wysoki poziom.

Potężny wstrząs w Madrycie. Real ma nowego bohatera. Deklasacja w Lidze Mistrzów

Jednak kontuzja. Trener po meczu przekazał fatalne wieści ws. Mendy'ego

Ferland Mendy na drugą połowę już nie wyszedł. Początkowo mówiło się tylko o niegroźnym skurczu i profilaktyce. Tę informację podał Rodra z ESPN. Okazało się jednak, że prawda jest o wiele bardziej bolesna.

Po ostatnim gwizdku sędziego Alvaro Arbeloa zabrał głos w sprawie francuskiego obrońcy.

- Kontuzja Mendyego wygląda źle, niestety - skomentował Alvaro Arbeloa.

Wyników badań jeszcze nie ma, ale te słowa mówią wiele. Ferlanda Mendy'ego najpewniej zabraknie w rewanżowym meczu z Manchesterem City. Dzięki temu "Obywatelom" może być nieco łatwiej odrobić straty, ponieważ to właśnie Mendy jest najlepszym pod względem defensywnym lewym obrońcą w kadrze Arbeloi.

W obliczu wielu urazów Real Madryt może być bardzo zadowolony z tego, że w Madrycie udało się wygrać z Manchesterem City aż 3:0. Przy odpowiedzialnym podejściu do sprawy i w obliczu jakości poszczególnych piłkarzy "Los Blancos" ta zaliczka wydaje się nie do zniwelowania.

Piłkarz ubran w biały strój Realu Madryt, kontroluje piłkę na boisku podczas meczu, na tle rozmytej widowni i reklam na stadionie.
Ferland MendyJOSE BRETONAFP
Czterech piłkarzy Realu Madryt w białych koszulkach świętuje razem po zdobyciu gola, obejmując się i okazując radość na tle trybun wypełnionych kibicami.
Federico Valverde (w środku) niemal w pojedynkę zdeklasował giganta z Anglii PIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP
Mężczyzna z brodą siedzący na tle czerwonych foteli stadionowych, ubrany w ciemną kurtkę i patrzący w bok.
Alvaro ArbeloaZED JAMESONAFP
