Dwumecz Realu Madryt z Manchesterem City jest już niemalże przesądzony. Trudno oczekiwać, że w drugim meczu, nawet u siebie, podopieczni Pepa Guardioli odrobią trzybramkową stratę wywiezioną z Santiago Bernabeu.

Drużyna ze stolicy Hiszpanii wykonała wyrok na "The Citizens". Najważniejsze rzeczy w tym meczu wydarzyły się w pierwszej połowie.

Właśnie w pierwszych 45 minutach Fede Valverde strzelił trzy gole. Można powiedzieć więc, że w pojedynkę zdemolował Manchester City. Byłoby to jednak niesprawiedliwe stwierdzenie. Każdy ze świetnie grających piłkarzy Realu Madryt dołożył swoją "cegiełkę" do tego sukcesu.

W pierwszej połowie na murawie przebywał również Ferland Mendy, czyli piłkarz, który całą minioną część bieżącego sezonu (poza meczem z Celtą Vigo) opuścił z powodu kontuzji. Problemy z urazami dotyczą tego zawodnika już od dłuższego czasu.

Wielu kibiców na Mendym już dawno postawiło "krzyżyk". Tymczasem on wrócił i udowodnił, że od razu jest w stanie wskoczyć na bardzo wysoki poziom.

Jednak kontuzja. Trener po meczu przekazał fatalne wieści ws. Mendy'ego

Ferland Mendy na drugą połowę już nie wyszedł. Początkowo mówiło się tylko o niegroźnym skurczu i profilaktyce. Tę informację podał Rodra z ESPN. Okazało się jednak, że prawda jest o wiele bardziej bolesna.

Po ostatnim gwizdku sędziego Alvaro Arbeloa zabrał głos w sprawie francuskiego obrońcy.

- Kontuzja Mendyego wygląda źle, niestety - skomentował Alvaro Arbeloa.

Wyników badań jeszcze nie ma, ale te słowa mówią wiele. Ferlanda Mendy'ego najpewniej zabraknie w rewanżowym meczu z Manchesterem City. Dzięki temu "Obywatelom" może być nieco łatwiej odrobić straty, ponieważ to właśnie Mendy jest najlepszym pod względem defensywnym lewym obrońcą w kadrze Arbeloi.

W obliczu wielu urazów Real Madryt może być bardzo zadowolony z tego, że w Madrycie udało się wygrać z Manchesterem City aż 3:0. Przy odpowiedzialnym podejściu do sprawy i w obliczu jakości poszczególnych piłkarzy "Los Blancos" ta zaliczka wydaje się nie do zniwelowania.

Ferland Mendy JOSE BRETON AFP

Federico Valverde (w środku) niemal w pojedynkę zdeklasował giganta z Anglii PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Alvaro Arbeloa ZED JAMESON AFP

Tomasz Hajto nie wytrzymał! Czy Legia utrzyma się w Ekstraklasie? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport