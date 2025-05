Ostatnia wygrana FC Barcelony w El Clasico niemalże zamknęła kwestię mistrzostwa Hiszpanii i ekipie Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego brakuje już tylko jednej wygranej do kolejnego tytułu mistrza kraju.

To może wydarzyć się już dziś, po derbach Barcelony. Piłkarze prowadzeni przez Hansiego Flicka muszą "tylko" pokonać Espanyol na ich terenie i pozornie zadanie to wydaje się być łatwe, jednak niemiecki trener musi poradzić sobie z plagą kontuzji w zespole, a także wypadnięciem w ostatniej chwili Ferrana Torresa, który trafił do szpitala.