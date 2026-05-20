Piłkarze Barcelony w szpitalu. To znowu się stało. "Życie bywa okrutne"

Fermin Lopez ma na koncie 7 meczów w reprezentacji Hiszpanii, ale na kolejne będzie musiał poczekać co najmniej do wrześniowego zgrupowania i spotkań Ligi Narodów. Jak już wiadomo, złamał piątą kość śródstopia, co wykluczy go na aż trzy miesiące. Straci mundial, ale najpewniej także przygotowania FC Barcelony do sezonu 2026/27.

We wtorek przeszedł operację (przeprowadził ją dr Antoni Dalmau Coll pod nadzorem sztabu medycznego klubu oraz znanego doktora Ricarda Pruny) i wrócił do domu. W środę opublikował emocjonalny post na Instagramie.

Fermin Lopez może liczyć na wsparcie kolegów. Czterech z nich przyjechało do szpitala

"Operacja przebiegła bardzo pomyślnie i już teraz myślę o powrocie silniejszym fizycznie i psychicznie. Życie i piłka nożna bywają okrutne, kiedy najmniej się tego spodziewasz lub na to nie zasługujesz, ale trzeba zaakceptować, że to wszystko jest częścią drogi. To dla mnie bardzo trudny moment i kolejne wyzwanie w mojej karierze, z którym sobie poradzę, nie miejcie co do tego żadnych wątpliwości. Teraz nadszedł czas, by z domu kibicować reprezentacji i moim kolegom z drużyny" - napisał.

Z całego serca dziękuję wszystkim za wsparcie i okazane mi serdeczności

Jest za co dziękować, bo jak pisze "Mundo Deportivo", 23-latka odwiedzili w szpitalu koledzy z zespołu - Dani Olmo, Eric Garcia, Pedri, Ferran Torres. Towarzyszył im członek dyrekcji sportowej Bojan Krkić i doradca Joana Laporty Alejandro Echevarria.

Jak podkreśla dziennik, szatnia "Dumy Katalonii" od dawna pozostaje zjednoczona. Przypomniał sytuację z września ubiegłego roku, gdy do kontuzjowanego Gaviego do placówki przyjechali m.in. Ronald Araujo, Lamine Yamal oraz również Pedri. W poprzednim sezonie z kolei Olmo, Pedri, Eric Garcia i Inigo Martinez odwiedzili wczesnym rankiem Ferrana Torresa, by świętować zdobycie mistrzostwa kraju. Napastnik nie mógł grać wtedy przeciwko Espanyolowi z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego.

Post Fermina wywołał kolejne reakcje, słowa pocieszenia. "Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu" - napisał Xavi Simons, holenderski zawodnik Tottenhamu, gracz drużyn młodzieżowych Barcelony w latach 2010-2019.

Fermin Lopez Gongora

Fermin Lopez i Robert Lewandowski

Fermin Lopez, Marcus Rashford i Robert Lewandowski w barach FC Barcelona





