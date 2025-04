Piłkarz Flicka ujawnił, co Barcelona zrobiła dla Szczęsnego. Hit. "Specjalne miejsce"

W sobotę 12 kwietnia Barcelona w 31. serii gier La Liga zagra z Leganes. Niemal pewnym jest, że w bramce gości znów ujrzymy Szczęsnego, co kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem podkreślały hiszpańskie media. Nawet pomimo faktu, iż w ostatnich dniach u naszego golkipera zdiagnozowano... kamienie nerkowe. Mimo to zastępca ter Stegena jest już do dyspozycji trenera.

Kolega Szczęsnego się wygadał. Na takie przywileje może liczyć Polak

Niedługo przed starciem z Leganes portal i profil "Barca One" miał okazję porozmawiać z Ericiem Garcią. Podczas wywiadu 24-latek poruszył temat Polaka. Co do powiedzenia o Szczęsnym młody pomocnik i obrońca Barcelony? - Szczęsny sprawia wrażenie człowieka, który niczym się nie przejmuje. Wygląda, jakby nie trenował, ale to nieprawda, trenuje. Potem widzisz go, jak medytuje i bierze zimne prysznice - opowiadał Eric Garcia.