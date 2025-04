Piłkarz Barcelony nie mógł już tego znieść. Wielka furia, wszystko nagrano [WIDEO]

Po przerwie "Los Celestes" przejęli inicjatywę i wyszli na prowadzenie 3:1, natomiast koniec końców "Barca" zatriumfowała 4:3 , do czego walnie przyczynił się Raphinha , autor dwóch goli, w tym strzelonego w 98. minucie karnego.

FC Barcelona - Celta Vigo. Ansu Fati nie krył wściekłości. Jego reakcja została nagrana

Pomimo okoliczności nie każdy piłkarz "Dumy Katalonii" miał powody do zadowolenia. Ansu Fati , niegdyś postrzegany w roli potencjalnego lidera drużyny, po raz kolejny nie otrzymał szansy od trenera Hansiego Flicka. Jego reakcja była dość znacząca...

Kamera telewizji DAZN nagrała, jak Fati schodząc z rozgrzewki rzuca ze wściekłością bezrękawnik rezerwowego, kopie pojemnik na bidony, po czym, wyraźnie rozeźlony, siada z powrotem na ławce. Wygląda na to, że był to swoisty sposób odreagowania po tym, jak stało się jasne, że po raz kolejny kibice nie obejrzą go na murawie...