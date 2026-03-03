Piekło przed hitem w Barcelonie. Piłkarze zaatakowani. Skandaliczne sceny

Kacper Dąderewicz

Na kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem półfinałowego meczu Pucharu Króla pomiędzy FC Barcelona a Atletico Madryt internet obiegły skandaliczne obrazki. Widać na nich, jakie "powitanie" w stolicy Katalonii przygotowali zespołowi Atletico Madryt ultrasi FC Barcelona. Doszło do skandalicznych scen. Media informują, że w autokarze wybita została szyba.

Gorąco przed meczem FC Barcelona - Atletico Madryt. Kibice podgrzali atmosferę. Skandaliczne sceny
Piekło w Barcelonie. Kibice gorąco przywitali Atletico Madryt Angel Martinez/Getty Images / https://x.com/mundodeportivoGetty Images

W pierwszym starciu dwumeczu półfinałowego w Pucharze Króla pomiędzy Atletico a Barceloną w Madrycie "Los Rojiblancos" wygrali aż 4:0.

Wydawać by się więc mogło, że w dniu rewanżu w Barcelonie atmosfera będzie raczej "grobowa". A na pewno chłodna.

Nic bardziej mylnego. Na kilkadziesiąt minut przed meczem internet obiegły niesamowite materiały wideo. Widać na nich, jak gorące powitanie ultrasi FC Barcelona przygotowali gościom z Madrytu.

Na drodze autokaru, którym drużyna Atletico podróżowała na stadion, zebrał się tłum. Odpalono liczne środki pirotechniczne, a całej scenerii towarzyszył nieprawdopodobny hałas.

Szyba wybita. Skandaliczne sceny przed meczem Barceloba - Atletico Madryt. Ultrasi nie żartują

Hiszpańskie media donoszą, że doszło nawet do bezpośredniego ataku na piłkarzy Atletico. Według relacji, jedna z szyb autokaru Atletico Madryt miała zostać wybita. Najpierw tę sytację podało Cope, później to samo przekazał korespondent madryckiej Marki - David G. Medina

Środki pirotechniczne na ulicy, krzyki i tłum tworzący atmosferę grozy - to wszystko mieści się jeszcze w granicach normy w przypadku rywalizacji budzącej tak duże emocje.

Jednak kiedy mówimy już o wybitej szybie w autokarze, granice zostają przekroczone. Życie i zdrowie piłkarzy Atletico Madryt zostały bowiem bezpośrednio zagrożone. Nigdy nie wiadomo, czy rzucenie twardym przedmiotem w szybę pojazdu przewożącego piłkarzy nie skończy się tragedią.

Wydaje się, że w tych okolicznościach piłkarze Atletico Madryt najpierw będą cieszyć się, że dojechali na Camo Nou w jednym kawałku, a dopiero później skupią się na meczu z Barceloną.

"Duma Katalonii" w tym spotkaniu ma do odrobienia aż czterobramkową stratę. Jej szanse na awans do finału oceniane są więc jako minimalne. W tym spotkaniu nie zagra Robert Lewandowski, który został wykluczony z kadry z powodu urazu - złalania kości lewego oczodołu.

Tłum kibiców na trybunach z odpalonymi racami, obok znajduje się powiększony herb FC Barcelony oraz piłkarz w koszulce tego klubu ze spuszczoną głową i rękami na karku.
FC Barcelona domaga się odszkodowania od Eintrachtu po meczu Ligi MistrzówJoan Monfort/Associated Press/East News / Joan Monfort/Associated Press/East News / IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Imago Sport and News/East NewsEast News
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, zawodnik w kremowym stroju próbuje zatrzymać przeciwnika w czerwono-białych pasach.
Mecz FC Barcelona - Atletico MadrytBurak AkbulutAFP
Dwóch piłkarzy podczas dynamicznej akcji meczu piłki nożnej, jeden w stroju FC Barcelona próbuje przejąć piłkę od zawodnika w biało-czerwonym stroju drużyny przeciwnej, w tle wyraźny stadion z publicznością.
Robert Lewandowski w meczu FC Barcelona - Atletico Madryt 2025LLUIS GENEAFP
