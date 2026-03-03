Piekło przed hitem w Barcelonie. Piłkarze zaatakowani. Skandaliczne sceny

W pierwszym starciu dwumeczu półfinałowego w Pucharze Króla pomiędzy Atletico a Barceloną w Madrycie "Los Rojiblancos" wygrali aż 4:0.

Wydawać by się więc mogło, że w dniu rewanżu w Barcelonie atmosfera będzie raczej "grobowa". A na pewno chłodna.

Nic bardziej mylnego. Na kilkadziesiąt minut przed meczem internet obiegły niesamowite materiały wideo. Widać na nich, jak gorące powitanie ultrasi FC Barcelona przygotowali gościom z Madrytu.

Na drodze autokaru, którym drużyna Atletico podróżowała na stadion, zebrał się tłum. Odpalono liczne środki pirotechniczne, a całej scenerii towarzyszył nieprawdopodobny hałas.

Szyba wybita. Skandaliczne sceny przed meczem Barceloba - Atletico Madryt. Ultrasi nie żartują

Hiszpańskie media donoszą, że doszło nawet do bezpośredniego ataku na piłkarzy Atletico. Według relacji, jedna z szyb autokaru Atletico Madryt miała zostać wybita. Najpierw tę sytację podało Cope, później to samo przekazał korespondent madryckiej Marki - David G. Medina

Środki pirotechniczne na ulicy, krzyki i tłum tworzący atmosferę grozy - to wszystko mieści się jeszcze w granicach normy w przypadku rywalizacji budzącej tak duże emocje.

Jednak kiedy mówimy już o wybitej szybie w autokarze, granice zostają przekroczone. Życie i zdrowie piłkarzy Atletico Madryt zostały bowiem bezpośrednio zagrożone. Nigdy nie wiadomo, czy rzucenie twardym przedmiotem w szybę pojazdu przewożącego piłkarzy nie skończy się tragedią.

Wydaje się, że w tych okolicznościach piłkarze Atletico Madryt najpierw będą cieszyć się, że dojechali na Camo Nou w jednym kawałku, a dopiero później skupią się na meczu z Barceloną.

"Duma Katalonii" w tym spotkaniu ma do odrobienia aż czterobramkową stratę. Jej szanse na awans do finału oceniane są więc jako minimalne. W tym spotkaniu nie zagra Robert Lewandowski, który został wykluczony z kadry z powodu urazu - złalania kości lewego oczodołu.

