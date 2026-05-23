Pięć lat i koniec. Głośne pożegnanie w Madrycie. To kolega Lewandowskiego

Chodzi o Davida Alabę. 112-krotny reprezentant Austrii trafił do Realu latem 2021 roku, odchodząc z Bayernu na zasadzie wolnego transferu. To właśnie w klubie z Monachium miał okazję występować u boku Roberta Lewandowskiego.

W bawarskiej ekipie Alaba grał od 2008 roku. Najpierw w rezerwach, a dwa lata później w pierwszej drużynie. Na pół roku został wypożyczony do Hoffenheim.

W pierwszym sezonie w barwach "Królewskich" Austriak spisał się kapitalnie. Rozegrał 46 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty. Niestety wraz z kolejnymi kampaniami było już tylko gorzej. Defensora nękały kontuzje. Pod koniec 2023 roku naderwał więzadła krzyżowe, a wiosną zeszłego roku zerwał łękotkę.

David Alaba odchodzi z Realu Madryt

W tym sezonie 33-latek wystąpił łącznie w piętnastu spotkaniach. To przełożyło się na ponad 500 minut spędzonych na murawie. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca. W piątek klub przekazał, nie zostanie on przedłużony.

"Real Madryt chce okazać swoją wdzięczność i całe swoje uczucie piłkarzowi, który był częścią drużyny przeżywającej jeden z najbardziej udanych okresów w naszej historii. David Alaba wystąpił w naszej koszulce w 131 meczach na przestrzeni pięciu sezonów, w trakcie których zdobył 11 tytułów: 2 Puchary Europy, 2 Klubowe Mistrzostwa Świata, 2 Superpuchary Europy, 2 Ligi, 1 Puchar Króla i 2 Superpuchary Hiszpanii" - czytamy.

- Zdobył sympatię wszystkich kibiców Madrytu dzięki swojemu zaangażowaniu, ciężkiej pracy i ikonicznemu wizerunkowi na naszej drodze do czternastego Pucharu Europy, który symbolizował świętowanie zwycięstwa i jest teraz częścią historii naszego klubu. Real Madryt zawsze będzie jego domem - powiedział Florentino Perez, cytowany przez klubową stronę internetową.

To oznacza, że teraz Austriak będzie mógł za darmo związać się z nowym pracodawcą, podobnie jak wspomniany wcześniej Lewandowski. Kto wie, być może znów wylądują w jednym zespole.

