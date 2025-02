Pena wściekł się na Flicka, poszło o Szczęsnego. Wyciekają kulisy, konflikt w Barcelonie

Wojciech Szczęsny został sprowadzony do FC Barcelona po tym, jak Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana. Polak jednak nie od razu wskoczył do bramki "Dumy Katalonii". W pierwszych miesiącach jego pobytu podstawowym bramkarzem był Inaki Pena .

W końcu Hiszpan, decyzją Hansiego Flicka, stracił miejsce w składzie . Polak, mimo kilku popełnionych błędów przekonał do siebie niemieckiego trenera, który w końcu zdobył się na oficjalną deklarację. Wyznał, że od teraz Wojciech Szczęsny będzie bronił we wszystkich rozgrywkach. Tak też się stało.

Napięta rozmowa Peni z Flickiem. Hiszpan chciał wyjaśnień, dlaczego broni Szczęsny

Inaki Pena poczuł, że trener potraktował go niesprawiedliwie. Media informowały o tym, że Hiszpan nie przyjął najlepiej tej decyzji, ponieważ nie popełnił błędu, który mógłby doprowadzić do jego degradacji w hierarchii bramkarzy.

Nieznane pozostawały jednak kulisy oraz to, jak Inaki Pena naprawdę podchodzi do sprawy. Toni Juanmarti i Tomas Andreu Simon z katalońskiego dziennika "Sport" poinformowali, że kilka dni temu doszło do bardzo napiętej rozmowy Peni z Flickiem. Bramkarz miał do Niemca pretensje o to, że ten postawił na Wojciecha Szczęsnego jego kosztem i domagał się wyjaśnień.