Pękło 150 milionów złotych. Wojciech Szczęsny spełnił obietnicę. Lamine Yamal w akcji

Rafał Sierhej

Wojciech Szczęsny w niedzielę 26 kwietnia pojawił się na transmisji u "Łatwoganga" na platformie YouTube. Były bramkarz reprezentacji Polski złożył trzy obietnice. Pierwsza z nich miała próg graniczny 100 milionów złotych i zostanie zrealizowana w przyszłości. Druga to zaś próg 150 milionów. Przekroczenie tej kwoty oznaczało, że Szczęsny nagra tiktoka z Lamine Yamalem. Kwota pękła kilkadziesiąt minut przed końcem, a w mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiło się obiecane nagranie.

Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal
Wojciech Szczęsny w niedzielę 26 kwietnia pojawił się na transmisji na żywo u Piotra Garkowskiego znanego jako "Łatwogang". Polak, jak to ma w zwyczaju nie owijał w bawełnę i wszystko potraktował z charakterystycznym dla niego humorem. Bramkarz Barcelony zawitał na transmisję w iście szczytnym celu.

Polak obiecał, że w ramach akcji "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" jest w stanie ustalić trzy różne progi finansowe dla poszczególnych zachowań. Na zebrane 100 milionów złotych Szczęsny obiecał, że zagra jeden mecz w zespole Tajfuna Ostrów Lubelski.

Szczęsny wywiązał się z obietnicy. Jest nagranie

Tę granicę przekroczono szybko. Inaczej było w kolejnym przypadku. Przedmiotem "aukcji" stało się nagranie tiktoka z Lamine Yamalem. Warunek jaki postawił to zebranie 150 milionów złotych na rzecz dzieci z fundacji Cancer Fighters. Ten cel został osiągnięty na kilkadziesiąt minut przed końcem transmisji.

Podkładem muzycznym miał być oczywiście wspomniany "Diss na raka". Szczęsny ze swojej obietnicy się wywiązał. W okolicy godziny piętnastej na profilu byłego bramkarza reprezentacji Polski pojawiło się nagranie z młodą hiszpańską gwiazdą. Wideo błyskawicznie zyskuje popularność. 

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja