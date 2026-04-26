Pękło 150 milionów złotych. Wojciech Szczęsny spełnił obietnicę. Lamine Yamal w akcji
Wojciech Szczęsny w niedzielę 26 kwietnia pojawił się na transmisji u "Łatwoganga" na platformie YouTube. Były bramkarz reprezentacji Polski złożył trzy obietnice. Pierwsza z nich miała próg graniczny 100 milionów złotych i zostanie zrealizowana w przyszłości. Druga to zaś próg 150 milionów. Przekroczenie tej kwoty oznaczało, że Szczęsny nagra tiktoka z Lamine Yamalem. Kwota pękła kilkadziesiąt minut przed końcem, a w mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiło się obiecane nagranie.
Wojciech Szczęsny w niedzielę 26 kwietnia pojawił się na transmisji na żywo u Piotra Garkowskiego znanego jako "Łatwogang". Polak, jak to ma w zwyczaju nie owijał w bawełnę i wszystko potraktował z charakterystycznym dla niego humorem. Bramkarz Barcelony zawitał na transmisję w iście szczytnym celu.
Polak obiecał, że w ramach akcji "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" jest w stanie ustalić trzy różne progi finansowe dla poszczególnych zachowań. Na zebrane 100 milionów złotych Szczęsny obiecał, że zagra jeden mecz w zespole Tajfuna Ostrów Lubelski.
Szczęsny wywiązał się z obietnicy. Jest nagranie
Tę granicę przekroczono szybko. Inaczej było w kolejnym przypadku. Przedmiotem "aukcji" stało się nagranie tiktoka z Lamine Yamalem. Warunek jaki postawił to zebranie 150 milionów złotych na rzecz dzieci z fundacji Cancer Fighters. Ten cel został osiągnięty na kilkadziesiąt minut przed końcem transmisji.
Podkładem muzycznym miał być oczywiście wspomniany "Diss na raka". Szczęsny ze swojej obietnicy się wywiązał. W okolicy godziny piętnastej na profilu byłego bramkarza reprezentacji Polski pojawiło się nagranie z młodą hiszpańską gwiazdą. Wideo błyskawicznie zyskuje popularność.