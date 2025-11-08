Remis 3:3 z Club Brugge w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów został w stolicy Katalonii odebrany jako kolejny bardzo niepokojący sygnał. FC Barcelona nie jest w stanie wyjść z kryzysu, a rywale ewidentnie rozpracowali już jej grę i znaleźli system na obejście świetnie funkcjonującej w ubiegłej kampanii pułapki ofsajdowej.

FC Barcelona w kryzysie. Nie pomógł nawet Szczęsny

W Belgii Wojciech Szczęsny do siatki musiał sięgać więcej, aniżeli trzy razy. Na jego szczęście sędzia anulował gola na 4:3, który padł po nierozsądnej "zabawie" Polaka z napastnikiem rywali. Hansi Flick ma wciąż wiele powodów do niepokoju, bo Barca ewidentnie się zacięła, a linia defensywna spisuje się fatalnie.

Trener stara się rotować swoimi stoperami i szuka wciąż optymalnego ustawienia. Pole manewru przed rywalizacją z Celtą Vigo ma jednak mocno ograniczone. Andreas Christensen nie jest w pełni zdrów, a Eric Garcia przeciwko Club Brugge nabawił się pechowej kontuzji - złamał nos. Jego występ w związku z tym jest mocno wątpliwy.

Szkoleniowiec nie będzie raczej chciał ryzykować zdrowiem Hiszpana. Jego brak to spory cios dla Szczęsnego - Garcia jest zdecydowanie najlepiej wyprowadzającym piłkę obrońcą "Blaugrany". Jego brak w wyjazdowym meczu w Vigo z całą pewnością będzie odczuwalny.

Nagły "transfer" Barcy? Hansi Flick ma zaskakujący plan

Podczas gdy "Tek" jest już prawdopodobnie pogodzony z tym, że będzie musiał instruować defensorów, wśród których zabraknie Garcii, z Hiszpanii dotarły zaskakujące wieści dotyczące planów Hansiego Flicka.

Jak ujawniło "Mundo Deportivo" w grę wchodzi niespodziewany "transfer". Mowa o przesunięciu Gerarda Martina, nominalnie lewego obrońcy, na pozycję stopera.

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że trener na wielu treningach testowa wychowanka właśnie na środku obrony, a wobec nieumiejętności Ronalda Araujo w zakładaniu pułapki ofsajdowej, może zdecydować się na posłanie go do boju od pierwszych minut, kosztem Urugwajczyka.

Początek spotkania Celta Vigo - FC Barcelona zaplanowano na niedzielę 9 listopada na godzinę 21:00. Relację Live z tego starcia znajdziesz w serwisie Interia Sport.

