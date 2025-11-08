Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pechowa kontuzja gwiazdy, Szczęsny pogodzony z losem. Barcelona szykuje "transfer"

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie nie miał zbyt wielu powodów do radości. FC Barcelona spisuje się słabo, a Polak musi regularnie wyciągać piłkę z siatki. W dużej mierze jest to podyktowane mierną postawą linii defensywnej. "Tek" musiał dodatkowo pogodzić się z utratą jej ważnego ogniwa przed wymagającą rywalizacji z Celtą Vigo. "Duma Katalonii" planuje jednak w związku z tym niespodziewany "transfer".

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyImage Photo AgencyGetty Images

Remis 3:3 z Club Brugge w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów został w stolicy Katalonii odebrany jako kolejny bardzo niepokojący sygnał. FC Barcelona nie jest w stanie wyjść z kryzysu, a rywale ewidentnie rozpracowali już jej grę i znaleźli system na obejście świetnie funkcjonującej w ubiegłej kampanii pułapki ofsajdowej.

FC Barcelona w kryzysie. Nie pomógł nawet Szczęsny

W Belgii Wojciech Szczęsny do siatki musiał sięgać więcej, aniżeli trzy razy. Na jego szczęście sędzia anulował gola na 4:3, który padł po nierozsądnej "zabawie" Polaka z napastnikiem rywali. Hansi Flick ma wciąż wiele powodów do niepokoju, bo Barca ewidentnie się zacięła, a linia defensywna spisuje się fatalnie.

Trener stara się rotować swoimi stoperami i szuka wciąż optymalnego ustawienia. Pole manewru przed rywalizacją z Celtą Vigo ma jednak mocno ograniczone. Andreas Christensen nie jest w pełni zdrów, a Eric Garcia przeciwko Club Brugge nabawił się pechowej kontuzji - złamał nos. Jego występ w związku z tym jest mocno wątpliwy.

Szkoleniowiec nie będzie raczej chciał ryzykować zdrowiem Hiszpana. Jego brak to spory cios dla Szczęsnego - Garcia jest zdecydowanie najlepiej wyprowadzającym piłkę obrońcą "Blaugrany". Jego brak w wyjazdowym meczu w Vigo z całą pewnością będzie odczuwalny.

    Nagły "transfer" Barcy? Hansi Flick ma zaskakujący plan

    Podczas gdy "Tek" jest już prawdopodobnie pogodzony z tym, że będzie musiał instruować defensorów, wśród których zabraknie Garcii, z Hiszpanii dotarły zaskakujące wieści dotyczące planów Hansiego Flicka.

    Jak ujawniło "Mundo Deportivo" w grę wchodzi niespodziewany "transfer". Mowa o przesunięciu Gerarda Martina, nominalnie lewego obrońcy, na pozycję stopera. 

    Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że trener na wielu treningach testowa wychowanka właśnie na środku obrony, a wobec nieumiejętności Ronalda Araujo w zakładaniu pułapki ofsajdowej, może zdecydować się na posłanie go do boju od pierwszych minut, kosztem Urugwajczyka.

    Początek spotkania Celta Vigo - FC Barcelona zaplanowano na niedzielę 9 listopada na godzinę 21:00. Relację Live z tego starcia znajdziesz w serwisie Interia Sport.

    Bramkarz w zielonym stroju odchodzi od bramki na tle piłkarzy w różowych koszulkach pochylonych przed polem karnym oraz piłkarza drużyny przeciwnej, a w tle widoczni kibice na trybunach.
    Wojciech SzczęsnyIMAGO/David CatryNewspix.pl
    Piłkarz w barwach FC Barcelony kontroluje piłkę podczas meczu na stadionie. W tle widoczna trybuna oraz fragmenty murawy.
    Gerard MartinJose BretonAFP
    Młody piłkarz w pomarańczowej koszulce FC Barcelony z krwią na twarzy i stroju, ze śladami urazu na nosie, stoi na tle nieostrej publiczności, wyraźnie zamyślony lub smutny po meczu.
    Eric GarciaMARCEL VAN DORSTAFP

