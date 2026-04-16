Podobnie jak miało to miejsce w Pucharze Króla, tak w Lidze Mistrzów Atletico Madryt po niezwykle zaciętym dwumeczu wyrzuciło z rozgrywek Barcelonę. Chociaż podopieczni Hansiego Flicka wygrali na Metropolitano 2:1, zabrakło im jednej bramki, aby wyrównać stan rywalizacji.

Chwile grozy na Metropolitano. Gwiazda Barcy zalała się krwią

Jednym z momentów, które wyraźnie wytrąciły "Dumę Katalonii" z rytmu było dramatyczne zderzenie Juana Musso z Ferminem Lopezem. Przerwa spowodowana opatrywaniem gwiazdy Barcy trwała dobrych kilka minut. A zaraz po wznowieniu gry Atletico strzeliło gola kontaktowego.

Musso świetnie obronił strzał głową pomocnika, po czym bardzo niefortunnie zahaczył go w pełnym impecie korkami w twarz. Hiszpan nie podnosił się z murawy, a jego twarz zalała wręcz się krwią. Błyskawicznie otoczyli go koledzy z boiska, a także winowajca zajścia, który wyraźnie martwił się stanem zdrowia 22-latka. Całe zajście z perspektywy ławki rezerwowych obserwował też Robert Lewandowski

Skończyło się na szczęście na strachu, bo po interwencji służb medycznych Fermin Lopez wrócił na boisko i grał z opatrunkiem i bandażem. Jak się okazało, sprawa miała jednak dalszy ciąg.

Fermin musiał jechać do szpitala. Czy zdąży na mecz ligowy?

Rozcięcia okazały się na tyle głębokie i obszerne, że bezpośrednio z Metropolitano wychowanek "Blaugrany" został przewieziony ze szpitala, aby lekarze mogli je zszyć. W mediach za sprawą Javiego Miguela ukazała się informacja, że zawodnik musiał być trzymany przez dwóch medyków, by ci byli w stanie go unieruchomić - tak bardzo rzucał się z bólu.

Fermina czeka teraz kilka dni odpoczynku, aby rany nie zostały zainfekowane, a skóra mogła zacząć się zrastać. Z tego względu może zabraknąć go w kadrze na najbliższe spotkanie ligowe. To FC Barcelona rozegra w środę 22 kwietnia z Celtą Vigo.

Zderzenie Juana Musso z Ferminem Lopeze OSCAR DEL POZO AFP

Fermin Lopez GUILLERMO MARTINEZ AFP

Opatrywany Fermin Lopez DENNIS AGYEMAN AFP

