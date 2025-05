Parada mistrzów w Barcelonie, Lewandowski i Szczęsny będą świętować. Oto szczegóły

FC Barcelona pokonała Espanyol 2:0. Powtórzyła się sytuacja z 2023 roku, kiedy to po wyjazdowym zwycięstwie w derbach miasta zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Dwa lata temu był to 27. tytuł, teraz zdobyła 28. Świętowanie na murawie Cornella El-Prat było powściągliwe, bo nikt nie chciał przykrej powtórki z rozrywki - poprzednim razem wielu pseudokibiców "Papużek" po ostatnim gwizdku wbiegło na boisko, a zawodnicy "Blaugrany" musieli uciekać do szatni.

W nocy z czwartku na piątek kibice zebrali się tradycyjnie na Canaletas, by celebrować tytuł ligowy, ale najważniejsze jeszcze przed nimi - wydarzenia z udziałem samych piłkarzy. Klub wydał komunikat, w którym poinformował, że w piątek o godzinie 18:00 spod wejścia numer 13 na Spotify Camp Nou ruszy parada mistrzowska, czyli specjalne odkryte autokary z zawodnikami. Przejazd potrwa do 21:00, kiedy to parada dojedzie do Łuku Triumfalnego. Koniec celebracji planuje się na 21:30.