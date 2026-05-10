Panika w Hiszpanii tuż przed El Clasico. Wyścig z czasem. "To się nie dzieje"

Łukasz Żurek

Wydawało się, że w niedzielne popołudnie cała sportowa Hiszpania będzie żyła już tylko zbliżającym się El Clasico. Szlagier weekendu został jednak na moment usunięty w cień. Wszystko z powodu kontuzji Nico Williamsa, jednego z kluczowych zawodników "La Furia Roja". 23-letni pomocnik doznał urazu mięśniowego w ligowej potyczce z Valencią (0:1) i może nie zdążyć odzyskać pełni sił na finały MŚ 2026.

Nico Williams (z lewej) nie dokończył niedzielnego meczu La Liga.

Athletic Bilbao mierzył się na swoim obiekcie z Valencią w 35. kolejce La Liga. Goście wygrali 1:0 po bramce Umara Sadiqa w 72. minucie. Ale Baskowie stracili w tym spotkaniu nie tylko komplet punktów.

Jeszcze w trakcie pierwszej połowy murawę musiał opuścić Nico Williams. Pomocnik gospodarzy, a zarazem kluczowy zawodnik reprezentacji Hiszpanii, doznał urazu mięśniowego. Dokładnie 32 dni przed mundialem.

23-latek jest jednym z filarów kadry dowodzonej przez Luisa De La Fuente. Znalazł się w jedenastce gwiazd Euro 2024. W wygranym 2:1 finale z Anglią zdobył bramkę otwierającą wynik konfrontacji.

O udział w finałach MŚ 2026 mógł być spokojny. Aż do dzisiaj. Nie wiadomo jeszcze, jak poważna jest kontuzja, której właśnie się nabawił. Pierwsze rokowania nie są jednak pomyślne.

"To niemożliwe, to się nie dzieje naprawdę" - powtarzał w kółko Wiiliams, opuszczając w niedzielne popołudnie murawę. W poniedziałek przejdzie gruntowne badania. Zaraz potem rozpocznie się szaleńczy wyścig z czasem o powrót do zdrowia.

Od września ubiegłego roku piłkarz zmaga się z bólem w okolicach pachwiny. To często spotykana u piłkarzy tzw. pubalgia. W połowie lutego zapadła decyzja, że zawodnik odpocznie od futbolu. Wrócił do gry w ubiegłym miesiącu.

W starciu z Deportivo Alaves w poprzedniej kolejce (4:2) zdobył dwa gole i zanotował asystę. Zaliczył celność podań na poziomie 84 proc. Wygrał wszystkie pojedynki powietrzne.

W zbliżającym się mundialu Hiszpania zagra w grupie H. Jej rywalami będą reprezentacje Republiki Zielonego Przylądka, Arabii Saudyjskiej oraz Urugwaju. Pierwszy mecz - 15 czerwca z afrykańskim debiutantem.

  • Redakcja