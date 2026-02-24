Pajor w centrum zamieszania, w Barcelonie już huczy o następczyni. Tego nie przewidzieli

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Ewa Pajor w bieżącym sezonie jest najlepszyą strzelczynią FC Barcelona Femeni. Mimo nie tak dawno w Hiszpanii głośno było o następczyni Polki, jaką Barca miała już wytypować. Do tego dochodzi sytuacja kontraktowa reprezentantki Polki. Jej umowa wygasa w przyszłym roku, a wieści o planowanym przedłużeniu brak. Jaka przyszłość czeka zatem Pajor w Barcelonie? Sytuacja jest dość niejasna.

Piłkarka w stroju FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu z rękami opartymi na biodrach, patrząc przed siebie, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Ewa PajorUrbanandsportAFP

Przenosiny z Wolfsburga do Barcelony były krokiem odważnym, ale jak czas pokazał, trafionym. Ewa Pajor została w czerwcu 2024 roku jedną z najdrożej sprzedanych piłkarek w historii, a w nowym klubie zaaklimatyzowała się błyskawicznie.

Ewa Pajor liderką Barcelony. Kosmiczne liczby Polki

W swoim pierwszym sezonie w barwach "Blaugrany" w samej lidze strzeliła 25 bramek, a podczas gali Złotej Piłki odebrała nagrodę im. Gerda Mullera dla najlepszej strzelczyni. Mimo to w plebiscycie zajęła dopiero 8. miejsce. Nagroda kolejny raz trafiła w ręce jej klubowej koleżanki - Aitany Bonmati.

Kampania 2025/26 również jest dla Pajor bardzo udana. 29-latka jest liderką i najlepszą strzelczynią zespołu, a FC Barcelona zmierza po kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Wydawałoby się naturalne, że w tych okolicznościach zaczną pojawiać się doniesienia o planowym przedłużeniu z nią umowy, która wygasa w czerwcu 2027 roku. Zamiast tego z Hiszpanii płyną głosy o możliwej następczyni Polki.

    Jaka przyszłość czeka Pajor? W Barcelonie już wybrano następczynię

    W grudniu "Cronica Global" informowała, że klub rozgląda się już za napastniczką, która wejdzie w buty Pajor. Wybór miał paść na utalentowaną wychowankę - Natalię Escot. Wobec dokonań, a także statusu byłej snajperki Wolfsburga w Katalonii timing tego typu publikacji jest co najmniej zaskakujący.

    Lewandowski w akcji, a tu taki komunikat Laporty. Huczy w całej Hiszpanii

    Już w grudniu ubiegłego roku Barca przedłużyła do 2029 roku umowę drugiej w tym sezonie pod kątem trafień w zespole Claudii Piny. Czyżby klub nie planował zaproponować Polce nowego kontraktu?

    Do końca aktualnej umowy Pajor pozostało jeszcze względnie dużo czasu. Chociaż w grudniu skończy ona 30 lat, wydaje się, że FC Barcelona Femeni jest na tyle zadowolona z jej postawy, że nie pozwoli, aby tak bramkostrzelna zawodniczka odeszła do innej drużyny. Sama reprezentantka Polski również zdaje się czuć bardzo dobrze w Barcelonie.

    Wyjątkowy początek "Cafe Futbol". Ekipa programu złożyła życzenia urodzinowe Andrzejowi StrejlauowiPolsat Sport

    W przestrzeni medialnej pojawia się także wiele wątpliwości dotyczących przyszłości Alexii Puetellas. Jej umowa wygasa wraz z końcem sezonu, jednak w hiszpańskich mediach podkreślano, że kontrakt zawiera zapis o możliwości automatycznego przedłużenia go o dodatkowy rok. I klub najprawdopodobniej z tego skorzysta.

    Piłkarka drużyny FC Barcelona w stroju klubowym prowadzi piłkę w trakcie meczu na murawie, w tle widoczna inna zawodniczka tej samej drużyny oraz trybuny z kibicami.
    Ewa PajorGONGORAAFP
    Piłkarka w stroju klubowym FC Barcelona stoi na boisku piłkarskim, unosi ręce do oklasków. W tle widoczna trybuna z kibicami oraz logo klubu. Najważniejszym elementem sceny jest zawodniczka skupiająca na sobie uwagę.
    Ewa PajorUrbanandsportAFP
    Zawodniczka piłki nożnej w koszulce FC Barcelona trzyma złotą statuetkę, uśmiechając się. W tle rozmazana sylwetka innej piłkarki oraz fragment boiska.
    Ewa PajorUrbanandsportAFP
