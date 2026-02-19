Pajor tylko na to czekała, nagle nadeszło potwierdzenie. Barcelona ogłasza

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od 2024 roku Ewa Pajor jest zawodniczką Barcelony. Polka niemal z miejsca stała się jedną z największych gwiazd całego zespołu i właściwie nie przestaje strzelać goli. W aktualnej kampanii ligowej ma na swoim koncie już 16 trafień, a jej drużyna jest liderem całej ligi. Do tego doszedł także awans do 1/4 finału kobiecej Ligi Mistrzów. Tam dojdzie do starcia z Realem Madryt, a mecz domowy "Duma Katalonii" rozegra na Camp Nou. Tym samym napastniczka będzie miała okazję do oficjalnego debiutu na tym obiekcie.

Piłkarka w stroju FC Barcelony biegnąca z piłką po murawie podczas meczu, w tle widoczne inne zawodniczki i kibice na trybunach.
Ewa Pajor w barwach FC Barcelona Javier Borrego/Europa Press via Getty ImagesGetty Images

Od lat Ewa Pajor jest jedną z najlepszych napastniczek na świecie. Nasza reprezentantka swoją postawą zapracowała sobie na transfer do jednej z najlepszych drużyn globu, FC Barcelona. W niej gra od 2024 roku i jest jedną z największych gwiazd ekipy. W sezonie 2024/2025 "Duma Katalonii" zdominowała krajowe rozgrywki wygrywając mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Hiszpanii. Do tego doszedł finał Ligi Mistrzów, lecz tam lepsze okazały się zawodniczki Arsenalu.

    W aktualnej kampanii Barcelona jest liderem ligi oraz świetnie radzi sobie we wspomnianych europejskich rozgrywkach. W fazie ligowej wygrała pięć spotkań i jedno zremisowała, co poskutkowało pierwszą lokatą i bezpośrednim awansem do ćwierćfinału. Na tym etapie dojdzie do starcia z Realem Madryt.

    Spotkanie będzie miało szczególną oprawę, bowiem odbędzie się na Spotify Camp Nou, o czym oficjalnie poinformowano w czwartkowy poranek. Co ciekawe, jeśli Pajor zagra w tym meczu będzie to jej oficjalny debiut na tym obiekcie. Nigdy wcześniej nie rywalizowała na głównym stadionie klubu.

    Rywalizacja odbędzie się 2 kwietnia, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:45.

    Trzy lata czekania i koniec. Wielki powrót faktem

    W końcu ostatnie lata kobieca drużyna Barcelony rozgrywała na obiekcie Estadi Johan Cruyff, który może pomieścić jedynie 6 tysięcy widzów. Mecz z Realem na Spotify Camp Nou będzie pierwszym w tym miejscu od blisko trzech lat. Wówczas piłkarski ugościły na obiekcie Chelsea w ramach półfinału Ligi Mistrzów (27 kwietnia 2023 roku).

      Warto dodać, że w czerwcu 2023 na Camp Nou rozpoczął się remont. Prace były znacznie opóźnione, a pierwsza drużyna do gry na swoim domowym stadionie wróciła dopiero w tym sezonie. Na tę chwilę na trybunach może zawitać 45 tys. kibiców. Z czasem liczba ta znacznie wzrośnie.

