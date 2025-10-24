Chociaż kontuzja Ewy Pajor okazała się mniej poważna, aniżeli pierwotnie zakładano, mimo to FC Barcelona i reprezentacja Polski będą musiały w najbliższym czasie poradzić sobie bez bramkostrzelnej gwiazdy.

Poważna kontuzja Ewy Pajor. FC Barcelona wydała komunikat

"Duma Katalonii" w oficjalnym komunikacie poinformowała, że absencja Pajor potrwa od czterech do sześciu tygodni w związku z "urazem tylno-bocznego kompleksu prawego kolana". Tym samym można mówić o "szczęściu w nieszczęściu". Wcześniej hiszpańskie media niemal jednym głosem mówiły o dużym prawdopodobieństwie zerwania więzadeł krzyżowych.

A jako że w październiku kobiecą reprezentację Polski w piłce nożnej czekają starcia z Holandią i Walią, trenerka Nina Patalon ma spory problem. W końcu nie będzie mogła skorzystać z najlepszej strzelczyni w historii kadry Biało-Czerwonych.

Nina Patalon zabrała głos ws. absencji Pajor. Nawet się z tym nie kryła

Na konferencji prasowej przed rywalizacją z Holenderkami selekcjoner Polski poruszyła kwestię absencji Ewy Pajor. Z jej ust padła stanowcza deklaracja.

Musimy nauczyć się funkcjonować w jakiś sposób, gdy nie ma Ewy, bo różne rzeczy zdarzają się w życiu. Czasem mama i tata też wyjeżdżają na wakacje i trzeba sobie samemu zrobić herbatę albo obiad. Takie momenty są szansą dla innych i uczą szerszego spojrzenia na drużynę. I to też jest dobre, bo wtedy jesteś zmuszony do szukania nowych rozwiązań. Rozwijamy się i jesteśmy aktywni najbardziej wtedy, gdy jest trudno

- Musimy mieć świadomość, że przeciwnicy są mocni. Macie pewnie obraz z Euro - bo Holandia i Walia tam grały - więc wiecie, jakiego kalibru są to drużyny. A z drugiej strony tacy sami przeciwnicy będą u nas w grupie eliminacji do mundialu, które zaczynamy w lutym. Dlatego musimy grać z takimi przeciwnikami. Zawodniczki muszą mieć świadomość, co chcemy osiągnąć, wychodząc na boisko. W reprezentacji wszystkie mecze są najważniejsze - dodała.

Holenderki postrzegane są jako wyraźny faworyt spotkania z Polkami. Poprzednio mierzyły się z nimi w 2023 roku. Przegrały wówczas 1:4, a Ewa Pajor rozegrała pełne 90 minut. Relację na żywo z meczu Polska - Holandia znajdziesz w Interia Sport.

Ewa Pajor powołana do reprezentacji na najbliższe zgrupowanie Marcin Golba AFP

Ewa Pajor Urbanandsport AFP

Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Piotr Matusewicz/East News East News