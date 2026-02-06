Pajor na ustach Hiszpanów po triumfie w "El Clasico". Nie do wiary jak ją nazwali

Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona jest niekwestionowanym dominatorem kobiecego futbolu. Niewiele jest drużyn, które potrafią przeciwstawić się ofensywnej sile ekipy trenera Pere Romeu.

Jednym z głównych "trybików" tej machiny jest Ewa Pajor. Od momentu dołączenia do "Dumy Katalonii" Polka konsekwentnie udowadnia, że w pełni zasługuje na tytuł "goleadora". Relatywnie niewiele jest bowiem spotkań, które napastniczka z kraju nad Wisłą kończy bez dorobku bramkowego. Co więcej, bardzo często nie poprzestaje ona tylko na jednej bramce.

Hiszpanie znów oszaleli na punkcie Pajor. Oto, jak ją nazwali

Już nie raz hiszpańscy dziennikarze okazywali zachwyt wyczynami Ewy Pajor. Tak też było po wygranym "Klasyku", w którym to Polka odegrała jedną z kluczowych ról. Redaktorzy portalu "MARCA" bardzo szybko podłapali temat kolejnego strzeleckiego popisu napastniczki z kraju nad Wisłą.

"Przerwa w połowie meczu uspokoiła nastroje - choć nie trwało to długo. [...]. Misa wpierw obroniła potężny strzał Pajora i nieco celniejszy strzał Piny. Nie zdołała jednak skutecznie interweniować przy kolejnej próbie Ewy >>zabójczyni<<, która po dwóch celnych strzałach podwyższyła wynik najpierw 2:0, a następnie na 4:0" - pisali dziennikarze portalu "MARCA".

Zachwyty nad wyczynem Pajor można było znaleźć również w pomeczowych analizach żurnalistów portalu "Mundo Deportivo". Przy tej okazji przypomnieli oni, że Polka jest obecnie najskuteczniejszą snajperką swojej ekipy. W rozgrywkach sezonu 2025/2026 zdobyła ona bowiem aż 22 gole.

Z kolei redaktorzy portalu "as.com" postanowili skupić się w swoim opisie na technicznych aspektach gry Pajor. Te bowiem również robiły kolosalne wrażenie. Na poparcie tej tezy przytoczono między innymi sytuację przy pierwszym golu Pajor, kiedy to Polka "swoim przyjęciem i późniejszym zwodem wprawiła w osłupienie defensorki rywalek".

Dzięki świetnej dyspozycji Pajor oraz jej koleżanek FC Barcelona zameldowała się w półfinale tegorocznej edycji Pucharu Królowej.

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor (z lewej) rozpoczyna rok 2025 od hat-tricka AFP

