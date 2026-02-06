Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pajor na ustach Hiszpanów po triumfie w "El Clasico". Nie do wiary jak ją nazwali

Igor Szarek

Igor Szarek

Kobieca FC Barcelona koncertowo wyeliminowała Real Madryt w ćwierćfinale rozgrywek Copa de la Reina. Jedną z głównych aktorek tego widowiska była Ewa Pajor, która strzeliła dwa z czterech goli swojej drużyny. Jej wyczyn szybko znalazł uznanie w oczach tamtejszych dziennikarzy. Po udanym spotkaniu nadali oni reprezentantce Polski kolejny przydomek.

Zawodniczki drużyny FC Barcelona w koszulkach klubowych, jedna z piłkarek jest na pierwszym planie, unosi zaciśnięte pięści w geście radości lub determinacji, w tle widoczne są koleżanki z zespołu.
Ewa Pajor celebrująca bramkę przeciwko Realowi Madryt Europa Press Sports / ContributorGetty Images

Nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona jest niekwestionowanym dominatorem kobiecego futbolu. Niewiele jest drużyn, które potrafią przeciwstawić się ofensywnej sile ekipy trenera Pere Romeu.

Jednym z głównych "trybików" tej machiny jest Ewa Pajor. Od momentu dołączenia do "Dumy Katalonii" Polka konsekwentnie udowadnia, że w pełni zasługuje na tytuł "goleadora". Relatywnie niewiele jest bowiem spotkań, które napastniczka z kraju nad Wisłą kończy bez dorobku bramkowego. Co więcej, bardzo często nie poprzestaje ona tylko na jednej bramce.

Tak było między innymi w przypadku czwartkowego "El Clasico", które odbyło się w ramach ćwierćfinału rozgrywek Copa de la Reina. Defensorki Realu Madryt nie mogły znaleźć tego dnia sposobu na powstrzymanie Polki, która stała się autorką dwóch z czterech trafień swojej drużyny.

Hiszpanie znów oszaleli na punkcie Pajor. Oto, jak ją nazwali

Już nie raz hiszpańscy dziennikarze okazywali zachwyt wyczynami Ewy Pajor. Tak też było po wygranym "Klasyku", w którym to Polka odegrała jedną z kluczowych ról. Redaktorzy portalu "MARCA" bardzo szybko podłapali temat kolejnego strzeleckiego popisu napastniczki z kraju nad Wisłą.

"Przerwa w połowie meczu uspokoiła nastroje - choć nie trwało to długo. [...]. Misa wpierw obroniła potężny strzał Pajora i nieco celniejszy strzał Piny. Nie zdołała jednak skutecznie interweniować przy kolejnej próbie Ewy >>zabójczyni<<, która po dwóch celnych strzałach podwyższyła wynik najpierw 2:0, a następnie na 4:0" - pisali dziennikarze portalu "MARCA".

Zachwyty nad wyczynem Pajor można było znaleźć również w pomeczowych analizach żurnalistów portalu "Mundo Deportivo". Przy tej okazji przypomnieli oni, że Polka jest obecnie najskuteczniejszą snajperką swojej ekipy. W rozgrywkach sezonu 2025/2026 zdobyła ona bowiem aż 22 gole.

Z kolei redaktorzy portalu "as.com" postanowili skupić się w swoim opisie na technicznych aspektach gry Pajor. Te bowiem również robiły kolosalne wrażenie. Na poparcie tej tezy przytoczono między innymi sytuację przy pierwszym golu Pajor, kiedy to Polka "swoim przyjęciem i późniejszym zwodem wprawiła w osłupienie defensorki rywalek".

Dzięki świetnej dyspozycji Pajor oraz jej koleżanek FC Barcelona zameldowała się w półfinale tegorocznej edycji Pucharu Królowej.

Piłkarka drużyny FC Barcelona w trakcie meczu, wyrażająca silne emocje, stojąca na tle boiska sportowego. Kobieta w koszulce klubowej z szeroko otwartymi ustami i zaciśniętymi pięściami, w tle rozmyte sylwetki kibiców i elementy stadionu.
Ewa PajorRUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodniczka piłki nożnej w stroju FC Barcelona wykonuje gest wskazujący podczas meczu, w tle widoczne zamazane sylwetki innych zawodniczek i trybuny.
Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News
Ewa Pajor (z lewej) rozpoczyna rok 2025 od hat-tricka
Ewa Pajor (z lewej) rozpoczyna rok 2025 od hat-trickaAFP
Ataki w meczu InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski WęgielPolsat Sport

