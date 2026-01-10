Pajor i spółka nie miały litości. Popis Polki, siedem goli w pierwszej połowie. Absolutna deklasacja

Kobieca FC Barcelona to zespół, który dominuje świat damskiego futbolu. Od 6 lat drużyna ta dzierży w swoich rękach tytuł mistrzyń Hiszpanii, nie dając absolutnie żadnych szans konkurencji.

Od 2024 roku w szeregach tej ekipy gra najlepsza polska piłkarka - Ewa Pajor. Napastniczka z kraju nad Wisłą niemal natychmiast stała się fundamentem katalońskiej ekipy, niezwykle często goszcząc na ustach Hiszpańskich mediów. Wszystko to dzięki instynktowi strzeleckiemu, który sieje postrach w szeregach rywalek.

W tym sezonie polska napastniczka znów figuruje na szczycie lisy strzelczyń hiszpańskiej Ligi F. Po 14 meczach Pajor ma bowiem na swoim koncie aż 11 trafień oraz 3 asysty. Szansę na powiększenie tego dorobku 29-latka otrzymała 10 stycznia, kiedy to FC Barcelona rozegrała kolejne ligowe spotkanie. Tym razem naprzeciw piłkarkom "Dumy Katalonii" wyszły zawodniczki klubu Madrid CFF zajmującego 7. miejsce w ligowej tabeli.

Pajor nie miała litości dla rywalek. Koncert Polki i deklasacja w pierwszej połowie

Premierowe minuty starcia Barcelony z Madrid CFF był dość wyrównane. "Duma Katalonii" pozwoliła rywalkom nieco nacieszyć się posiadaniem piłki. Mimo to, pierwszy groźny strzał na bramkę oddała Alexia Putellas. Golkiperka rywalek z Madrytu stała jednak na posterunku.

Pierwsza kapitulacja czekała ją jednak w 10. minucie. Wówczas świetnie wyprowadzona piłka odnalazła Pajor, która zabawiła się z defensorkami rywalek. Później prostym zwodem pokonała bramkarkę, która zdecydowała się na niezbyt przemyślane wyjściem z bramki. Sytuację próbowała jeszcze uratować jedna z defensorek, jednak jej wysiłki ostatecznie nie przyniosły rezultatu. Dzięki temu Ewa Pajor mogła cieszyć się swoim pierwszym golem w 2026 roku, który dodatkowo dał Barcelonie prowadzenie.

Od momentu zdobycia bramki przez Pajor, FC Barcelona stopniowo przejmowała pełną kontrolę nad meczem. Raptem 6 minut później Polka miała okazję do podwyższenia prowadzenia. Tym razem strzał głową nie znalazł jednak drogi do bramki rywalek.

Polka miała bardzo wyraźną chęć na zdobywanie goli. Ponownie objawiło się to w 21. minucie meczu, kiedy wspomniana wcześniej Putellas zgrała świetną piłkę w pole karne. Wpierw dopadła do niej bramkarka madryckiej drużyny, jednak nie dała ona rady opanować futbolówki. Ta szczęśliwie odpiła się od nabiegającej Pajor, znajdując drogę do bramki.

Drugi gol Polki podziałał demotywująco na rywalki. Fakt ten wykorzystała 19-letnia Carla Julia, która również nie miała tego dnia litości dla defensorek. Jedna z nich została upokorzona, kiedy to nastolatka puściła piłkę między jej nogami. Chwilę po tym zagraniu Julia oddała precyzyjny strzał z ostrego kąta, umieszczając piłkę niemalże w samym okienku bramki, pilnowanej przez Paolę Ulloa. Tym sposobem kobieca Barcelona prowadziła już trzema bramkami.

Wynik ten nie utrzymał się jednak długo. Tym razem do głosu doszła bowiem 18-letniej Sydney Schertenleib. Potężny strzał Szwajcarki nie pozostawił bramkarce najmniejszych szans.

Zdawało się, że w tej połowie gra stanie się już nieco spokojniejsza. Ewa Pajor zdecydowanie nie powiedziała jednak swojego ostatniego słowa. Polska napastniczka znów znalazła się w odpowiednim miejscu, zdobywając gola po świetnym uderzeniu głową. Tym samym przed zejściem do szatni kapitan reprezentacji Polski skompletowała swojego pierwszego hat-tricka w tym roku.

Do przerwy na listę strzelczyń wpisały się jeszcze Esmee Brugts, a także Nuria Mendoza, dla której było to jednak trafienie samobójcze. Tym sposobem piłkarki Barcelony zeszły na przerwę przy druzgocącym wyniku 7:0.

Pajor nie zwalniała tempa. Po tym meczu znów będzie głośno o Polce

Mocno zdemotywowane rywalki z Madrytu miały przed sobą jeszcze 45 minut męki. Dość niespodziewanie druga odsłona spotkania zaczęła się jednak od gola Emilie Nautnes, który nieco zmniejszył wymiar kary, zafundowanej tego dnia przez katalońskie piłkarki.

Raptem kilka minut później doszło jednak do przewinienia w polu karnym, po którym FC Barcelona otrzymała "jedenastkę". Tą na bramkę zamieniła Alexia Putellas, szybko odpowiadając na nieoczekiwane trafienie rywalki.

Również w tej połowie mogliśmy obserwować świetnie dysponowaną Pajor. W 59. minucie Polka ponownie otrzymała fenomenalne dośrodkowanie. Piłka znalazła się na idealnej wysokości, aby oddać potężny strzał głową. To właśnie uczyniła Pajor, zdobywając swoją 4 bramkę w tym meczu.

W takim tempie zdobywania bramek przebicie dwucyfrowej liczby goli wydawało się jedynie kwestią czasu. Sztuka ta ostatecznie udała się po trafieniu 18-letniej Ainoi Gomez. Chwilę później swoją drugą bramkę w tym meczu zdobyła również Sydney Schertenleib. Tuż po 80. minucie na listę strzelczyń wpisała się także Claudia Pina.

Był to ostatni gol, który padł w tym nieprawdopodobnym spotkaniu. Piłkarki z Katalonii dokonały tego dnia czegoś, co na długo pozostanie w pamięci wszystkich osób, zebranych na Estadi Johan Cruyff.

Statystyki meczu FC Barcelona (K) 12 - 1 Madrid CFF (K) Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 23 1 Strzały celne 15 1 Strzały niecelne 8 0 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 55 88

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

