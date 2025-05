Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? To pytanie zadają sobie obecnie zapewne wszyscy polski kibice, a także fani FC Barcelona . W minionym roku nasz bramkarz postanowił przerwać emeryturę dla "Dumy Katalonii", notując kapitalny sezon, zwieńczony zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii, a także Pucharu Króla i krajowego Superpucharu. W efekcie 35-latek zapracował sobie na propozycję przedłużenia rocznego kontraktu . Czy jednak zdecyduje się ją podpisać?

Nie wiem, nie wiem. Ja nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną to, co jest dla nas najlepsze. Życie naszej rodziny nie kręci się już tylko wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat. Jestem winny swojej rodzinie, swojej żonie, żebyśmy takie decyzje podejmowali razem. Ja po prostu jeszcze nie zdecydowałem

Wojciech Szczęsny może zostać w FC Barcelona. Ale już zdradził, co czeka go na emeryturze

I dodał, że to marzenie wciąż pozostaje aktualne. - Bardzo chciałbym. Tylko że dzisiaj to trochę zmieniłem. I chciałbym go zaprojektować, zbudować i sprzedać. Wtedy nie sądziłem, że będę w stanie to zrobić - zadeklarował obecny bramkarz FC Barcelona.