Oto nowy piłkarz Barcelony. Ogłoszono wzmocnienie ataku. Prosto z Niemiec

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Karim Adeyemi został ogłoszony nowym zawodnikiem Barcelony. Skrzydłowy przychodzi na Spotify Camp Nou z Borussii Dortmund. Podpisał kontrakt na pięć sezonów.

Karim Adeyemi w żółto-czarnej koszulce prowadzi piłkę, ścigany przez rywali w granatowo-czerwonych strojach
Karim AdeyemiMarcel BonteGetty Images

FC Barcelona ogłosiła wzmocnienie linii ofensywy. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, o negocjacjach z Borussią Dortmund w sprawie Karima Adeyemiego mówiło się od kilkunastu dni. To właśnie pierwsza informacja mediów o rozpoczęciu rozmów była niespodzianką. Teraz Niemiec został potwierdzony jako nowy zawodnik mistrzów Hiszpanii. Podpisał kontrakt do 2031 roku.

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"Adeyemi przybywa do klubu, w którym może się rozwijać i doskonalić każdego dnia. Dołącza do Barcelony, pragnąc udowodnić swoją wartość i będzie w pełni oddany wspieraniu drużyny. Chociaż odegrał ważną rolę w eliminacjach do mistrzostw świata, nie znalazł się w kadrze reprezentacji Niemiec na turniej finałowy. Po lecie, podczas którego mógł naładować baterie oficjalnie dołączył do Blaugrany" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej "Dumy Katalonii".

Zagrał w trzech meczach eliminacji do mundialu - dostał 24 minuty ze Słowacją, 61 z Luksemburgiem i 65 z Irlandią Północną.

Prezentacja zawodnika została zaplanowana już na godzinę 13:30 w czwartek.

Według mediów Barcelona zapłaciła za 24-letniego skrzydłowego 22 miliony euro. BVB miało zapewnić sobie 20 procent od kolejnej sprzedaży.

Adeyemi zna się z Hansim Flickiem. To właśnie on wysłał mu pierwsze powołanie do "Die Mannschaft" (wrzesień 2021 r.).

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Paweł Nowak
Paweł Nowak
Karim Adeyemi i Harry Kane
Karim Adeyemi i Harry KaneTOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Karim Adeyemi zmarnował w pierwszej połowie doskonałą okazję do otwarcia rezultatu
Karim Adeyemi zmarnował w pierwszej połowie doskonałą okazję do otwarcia rezultatuAFP
Mężczyźni w garniturach i krawatach stoją w tłumie, jeden z nich wykonuje gest kciuka w górę i uśmiecha się, w tle widoczne inne osoby.
Joan LaportaMATTHIEU MIRVILLEAFP


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