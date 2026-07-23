Oto nowy piłkarz Barcelony. Ogłoszono wzmocnienie ataku. Prosto z Niemiec

FC Barcelona ogłosiła wzmocnienie linii ofensywy. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, o negocjacjach z Borussią Dortmund w sprawie Karima Adeyemiego mówiło się od kilkunastu dni. To właśnie pierwsza informacja mediów o rozpoczęciu rozmów była niespodzianką. Teraz Niemiec został potwierdzony jako nowy zawodnik mistrzów Hiszpanii. Podpisał kontrakt do 2031 roku.

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Z Borussii Dortmund do Barcelony. 11-krotny reprezentant Niemiec znowu będzie pracował z Flickiem

"Adeyemi przybywa do klubu, w którym może się rozwijać i doskonalić każdego dnia. Dołącza do Barcelony, pragnąc udowodnić swoją wartość i będzie w pełni oddany wspieraniu drużyny. Chociaż odegrał ważną rolę w eliminacjach do mistrzostw świata, nie znalazł się w kadrze reprezentacji Niemiec na turniej finałowy. Po lecie, podczas którego mógł naładować baterie oficjalnie dołączył do Blaugrany" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej "Dumy Katalonii".

Zagrał w trzech meczach eliminacji do mundialu - dostał 24 minuty ze Słowacją, 61 z Luksemburgiem i 65 z Irlandią Północną.

Prezentacja zawodnika została zaplanowana już na godzinę 13:30 w czwartek.

Według mediów Barcelona zapłaciła za 24-letniego skrzydłowego 22 miliony euro. BVB miało zapewnić sobie 20 procent od kolejnej sprzedaży.

Adeyemi zna się z Hansim Flickiem. To właśnie on wysłał mu pierwsze powołanie do "Die Mannschaft" (wrzesień 2021 r.).

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Karim Adeyemi i Harry Kane TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

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Joan Laporta MATTHIEU MIRVILLE AFP





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