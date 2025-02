Wielka zmiana w Barcelonie. Pena odsunięty na boczny tor, Szczęsny numerem jeden

Hiszpański dziennikarz oburzony decyzją Flicka. Uderzył w trenera i polskiego bramkarza

- Flick wykorzystał pierwszą okazję, jaką było dwuminutowe spóźnienie na odprawę przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii, aby pozbyć się Peni ze składu. Od tego czasu Polak grał wszystko, kiedy nie był zawieszony. Wypowiedzi trenera zmieniają merytokrację w słowo bez znaczenia. "Tek jest bez wątpienia naszym numerem jeden". Zgodnie z jego słowami, Szczęsny będzie grał we wszystkich meczach, bez względu na to, co zrobi. Nie dotyczy go presja, jaką musiał znosić Pena. Trudno zrozumieć, że była to decyzja wyłącznie sportowa, skoro braki Szczęsnego są widoczne za każdym razem, kiedy opuszcza pole karne. Nigdy nie grał w systemie stosowanym przez Barcelonę i to widać. Dlaczego Pena został skazany na całkowity ostracyzm? Co takiego złego zrobił, że w ogóle nie może już grać? Na te pytania Flick już nie odpowiada - dodał rozgoryczony dziennikarz.