Partner merytoryczny: Eleven Sports

Osiem lat i koniec, Real Madryt żegna piłkarza. Przenosiny do kolejnego giganta

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Osiem lat w klubie, kilkanaście zdobytych trofeów i… wygląda na to, że to już koniec. Dani Ceballos, obecnie - jeszcze - zawodnik Realu Madryt ma niebawem pożegnać się z "Królewskimi", o czym donoszą zgodnie licznie hiszpańskie media. Futbolista trafi do Francji, gdzie dołączy do jednego z tamtejszych potentatów, choć pierwotnie wydawało się, że czekać nas tu będzie hit wewnątrz ligi hiszpańskiej.

Dani Ceballos (z lewej) ma opuścić Real Madryt
Dani Ceballos (z lewej) ma opuścić Real MadrytKHALED DESOUKIAFP

Dani Ceballos trafił do Realu Madryt w 2017 roku i od tego czasu zapisał wraz z "Los Blancos" na swym koncie licznie trofea - poczynając od dwóch mistrzostw Hiszpanii, przez trzy puchary Ligi Mistrzów, aż po trzy trofea klubowych MŚ. Po drodze do tego zebrał też nieco doświadczenia w Anglii - w 2019 roku trafił na krótkie wypożyczenie do Arsenalu.

Teraz jednak jego przygoda na Santiago Bernabeu zbliża się ku niechybnemu końcowi - czemu sam gracz dał ostatnio wyraz, zamieszczając w sieci wymowny wpis, w którym występ przeciwko Realowi Oviedo w lidze określił mianem "ostatniego tańca".

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Dani Ceballos żegna się z Realem Madryt. Kierunek: Ligue 1

Hiszpańskie media również są zgodne co do tego, że dojdzie tu do transferu - i od razu wskazują też klub, który ma pozyskać Ceballosa. Jak informuje m.in. Jose Felix Diaz z dziennika "Marca", na pozyskanie pomocnika zdecydował się Olympique Marsylia, z którym Andaluzyjczyk podpisze trzyletni kontrakt. Pierwszy rok upłynie pod znakiem formalnego wypożyczenia, ale w umowie zawarta jest klauzula o obowiązkowym wykupie.

Co ciekawe do niedawna wydawało się jeszcze, że Ceballos pozostanie w ojczyźnie i powróci do swej dawnej drużyny, czyli Realu Betis, ale ostatecznie ta opcja upadła. Tym samym już niebawem sprawdzi się on w zupełnie nowej dla siebie, mocnej europejskiej lidze.

Real Madryt z dobrym wejściem w nowy sezon. Przed "Królewskimi" mecz z Mallorcą

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/2026 w naprawdę dobrym stylu, bo notując komplet punktów w dwóch pierwszych meczach. Podopieczni Xabiego Alonso zaczęli od skromnego zwycięstwa 1:0 nad Osasuną, a następnie już znacznie pewniej, bo 3:0, pokonali wspominany już Real Oviedo.

W trzeciej kolejce Primera Division "Los Merengues" zmierzą się tymczasem z RCD Mallorca - pierwszy gwizdek w tej potyczce wybrzmi 30 sierpnia dokładnie o godz. 21.30. Do tego czasu Ceballos może zostać już zaprezentowany w nowych barwach...

Zobacz również:

Reprezentacja Polski przed meczem z Węgrami w sierpniu 1939 r. (domena publiczna)
Reprezentacja

Wielki mecz Polaków, ograli wicemistrzów świata. Kilka dni później na kraj spadły niemieckie bomby

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
    Santiago Bernabeu w Madrycie
    Santiago Bernabeu w MadrycieAFP
    Dani Ceballos
    Dani CeballosAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja