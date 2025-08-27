Osiem lat i koniec, Real Madryt żegna piłkarza. Przenosiny do kolejnego giganta

Dani Ceballos trafił do Realu Madryt w 2017 roku i od tego czasu zapisał wraz z "Los Blancos" na swym koncie licznie trofea - poczynając od dwóch mistrzostw Hiszpanii, przez trzy puchary Ligi Mistrzów, aż po trzy trofea klubowych MŚ. Po drodze do tego zebrał też nieco doświadczenia w Anglii - w 2019 roku trafił na krótkie wypożyczenie do Arsenalu.

Teraz jednak jego przygoda na Santiago Bernabeu zbliża się ku niechybnemu końcowi - czemu sam gracz dał ostatnio wyraz, zamieszczając w sieci wymowny wpis, w którym występ przeciwko Realowi Oviedo w lidze określił mianem "ostatniego tańca".

Dani Ceballos żegna się z Realem Madryt. Kierunek: Ligue 1

Hiszpańskie media również są zgodne co do tego, że dojdzie tu do transferu - i od razu wskazują też klub, który ma pozyskać Ceballosa. Jak informuje m.in. Jose Felix Diaz z dziennika "Marca", na pozyskanie pomocnika zdecydował się Olympique Marsylia, z którym Andaluzyjczyk podpisze trzyletni kontrakt. Pierwszy rok upłynie pod znakiem formalnego wypożyczenia, ale w umowie zawarta jest klauzula o obowiązkowym wykupie.

Co ciekawe do niedawna wydawało się jeszcze, że Ceballos pozostanie w ojczyźnie i powróci do swej dawnej drużyny, czyli Realu Betis, ale ostatecznie ta opcja upadła. Tym samym już niebawem sprawdzi się on w zupełnie nowej dla siebie, mocnej europejskiej lidze.

Real Madryt z dobrym wejściem w nowy sezon. Przed "Królewskimi" mecz z Mallorcą

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/2026 w naprawdę dobrym stylu, bo notując komplet punktów w dwóch pierwszych meczach. Podopieczni Xabiego Alonso zaczęli od skromnego zwycięstwa 1:0 nad Osasuną, a następnie już znacznie pewniej, bo 3:0, pokonali wspominany już Real Oviedo.

W trzeciej kolejce Primera Division "Los Merengues" zmierzą się tymczasem z RCD Mallorca - pierwszy gwizdek w tej potyczce wybrzmi 30 sierpnia dokładnie o godz. 21.30. Do tego czasu Ceballos może zostać już zaprezentowany w nowych barwach...

