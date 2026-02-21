Osasuna - Real Madryt. O której godzinie i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Mecz Osasuna Pampeluna - Real Madryt w ramach 25. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Osasuna Pampeluna - Real Madryt. La Liga. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Real Madryt od chwili porażki z Benficą wrócił na zwycięską ścieżkę. "Królewscy" wygrali cztery ostatnie spotkania, w tym bardzo przekonująco pokonali Real Sociedad, bo aż 4:1, czy też zwyciężyli w ostatnim meczu 1:0 z... Benficą. Los sprawił bowiem, że oba zespoły rywalizują w 1/16 Ligi Mistrzów o awans do 1/8.

Teraz "Los Blancos" wracają do gry na krajowym podwórku i zmierzą się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna. Ekipa ze stolicy Navarry w ostatnich tygodniach punktuje bardzo regularnie i nie zaznała goryczy porażki od pięciu spotkań. "Los Rojillos" aktualnie zajmują 10 miejsce w tabeli i wciąż liczą się w grze o europejskie puchary.

W meczu podczas rundy jesiennej tych zespołów Real Madryt wygrał 1:0 po trafieniu Kyliana Mbappe. Natomiast ostatnia wizyta "Królewskich" w Pampelunie zakończyła się remisem 1:1. Patrząc na formę Osasuny, niewykluczony, że uda jej się ponownie urwać punkty przed własną publicznością, choć trzeba pamiętać, że Real przyjedzie na El Sadar uskrzydlony rewanżem nad Benficą.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online.

