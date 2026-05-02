Osasuna - FC Barcelona. O której i gdzie obejrzeć transmisję na żywo w TV?

Mecz Osasuna Pampeluna - FC Barcelona w ramach 34. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 2 maja o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Osasuna - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, TV]

FC Barcelona pewnie zmierza po 29. mistrzostwo Hiszpanii. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego może pochwalić się już dziewięcioma wygranymi z rzędu w La Liga. Ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i trudno się spodziewać, że nawet ewentualna porażka w nadchodzącym El Clasico mogłaby przeszkodzić jej w osiągnięciu celu.

"Blaugrana" musi jednak "postawić kropkę nad i", czyli dokończyć sezon w dobrym stylu. Najbliższym rywalem "Barcy" będzie Osasuna Pampeluna. Drużyna ze stolicy Navarry walczy jeszcze o udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów, o co rywalizuje z Getafe i Celtą Vigo. Osasuna po słabym początku sezonu od początku grudnia prezentuje się zdecydowanie lepiej, ponieważ z walki o utrzymanie przeszła do rywalizacji o czołowe lokaty. To także jeden z najlepiej grających zespołów w lidze przed własną publicznością, co podkreślają wygrane z 2:1 z Sevillą i Realem Madryt. "Los Rojilios" także dziś spróbują sprawić niespodziankę.

Oba zespoły spotkały się w tym sezonie w ramach 16. kolejki La Liga. Wówczas 2:0 wygrała Barcelona. Natomiast ostatnia wizyta "Barcy" w Pampelunie zakończyła się triumfem Osasuny 4:2. Spotkania wyjazdowe z Osasuną nie są dla Barcelony najłatwiejsze, dlatego kibice mogą dziś spodziewać się ekscytującego widowiska.

Mecz Osasuna Pampeluna - FC Barcelona w ramach 34. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj 2 maja o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

