Ogłoszono to w trakcie mundialu. Gwiazdor Barcelony na sprzedaż. Oto kwota

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Mistrzostwa świata weszły w decydującą fazę. Tymczasem hiszpańskie media nie interesują się jedynie tym, co dzieje się w USA, Kanadzie i Meksyku. Ostatnio dziennik "Sport" przekazał wieści dotyczące planów transferowych Barcelony. Tym razem kataloński klub rozważa sprzedaż gwiazdora, który w poprzednim sezonie był jednym z żołnierzy Hansiego Flicka.

Jules Kounde z dwoma piłkarzami FC Barcelony w granatowo-bordowych koszulkach na boisku po udanej akcji.
Jules Kounde (pierwszy z prawej)UrbanandsportAFP

W niedawno zakończonym sezonie FC Barcelona obroniła mistrzostwo Hiszpani. To drugi ligowy tytuł, odkąd trenerem zespołu jest Hansi Flick. Niemiec w wielu fragmentach kampanii nie wyobrażał sobie nie korzystać z Julesa Kounde.

Francuza spokojnie można nazwać jego "żołnierzem". Jeśli tylko był zdrowy, jego nazwisko pojawiało się w wyjściowym składzie. Jedynie pod koniec sezonu trener czasami na prawej obronie wolał postawić na Erica Garcię. W pewnym momencie dyspozycja Konude zaczęła być podważana przez hiszpańskich dziennikarzy.

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Francuz trafił do Barcelony w 2022 roku, odchodząc z Sevilli za 50 milionów euro. Do tej pory rozegrał w katalońskiej drużynie łącznie 188 spotkań. Strzelił dziesięć goli i zanotował 22 asysty.

Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, ale niewykluczone, że przedwcześnie pożegna się z klubem. Jak przekazał dziennik "Sport" - powołując się na ustalenia "Caughtoffside" - Barcelona miała wystawić 27-latka na listę transferową. Deco i Joan Laporta oczekują kwoty w okolicach 65 milionówaby transakcja mogła zostać rozpatrzona.

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"Francuski obrońca kontynuuje udane mistrzostwa świata i cieszy się zainteresowaniem kilku drużyn z Premier League, więc mógłby przejść do nowego klubu za minimalną kwotę (...) Chelsea i Liverpool wykazałyby zainteresowanie, o ile piłkarz byłby gotów zmienić otoczenie, co wcale nie jest jasne, bo czuje się bardzo komfortowo w Barcelonie. Przedłużył kontrakt do 2030 roku z podwyżką pensji. Jeśli Francuz byłby otwarty na odejście, rozmowy mogłyby się rozpocząć" - piszą Hiszpanie.

Obecna wartość rynkowa Julesa Kounde wynosi około 60 milionów euro. Ewentualna sprzedaż 27-latka ułatwiłaby Barcelonie poruszanie się na rynku transferowym i jeszcze większą optymalizację budżetu. Więcej pieniędzy można byłoby przeznaczyć chociażby na zakup napastnika, co jest jednym z priorytetów włodarzy klubu.

Piłkarz Barcelony wystąpił we wszystkich dotychczasowych meczach na mundialu. W 1/8 finału reprezentacja Francji zagra z Paragwajem.

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Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych strojach na boisku; jeden z widocznym numerem 10 i nazwiskiem Lamine Yamal na plecach, drugi z numerem 23 oraz logiem sponsora na piersi.
Jules Kounde i Lamine YamalUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP) / X.com @FCBarcelonaAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie po boisku z szeroko otwartymi ustami, wyrażając radość i ekscytację. Tłum kibiców w tle rozmyty, skupienie na sportowcu w dynamicznej pozie.
Jules KoundeJOSE BRETONAFP


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