Ogłosili ws. Barcelony, dzień po przegranym meczu. Już wszystko jasne

Paweł Czechowski

FC Barcelona przegrała dwa mecze z rzędu - zaczęło się od dotkliwej klęski z Atletico Madry w Pucharze Króla, a potem nadeszła też porażka z Gironą w Primera Division. Jakby tego było mało podczas spotkania z "Blanc-i-Vermells" boisko - można rzec, że w trybie awaryjnym - opuścił Eric Garcia. Nazajutrz zaś nadeszły istotne wieści dotyczące jego stanu zdrowia.

Grupa piłkarzy w barwach drużyny FC Barcelona świętuje zdobycie gola na boisku, obejmując się i okazując radość, na pierwszym planie zawodnik z numerem 27 i nazwiskiem Lamine Yamal na koszulce.
Eric Garcia (z prawej) ustrzegł się poważniejszego urazu w meczu Girona - BarcelonaSoccrates ImagesGetty Images

FC Barcelona nie ma ostatnio najlepszego czasu. W niedawnym pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla "Duma Katalonii" uległa bowiem Atletico Madryt aż 0:4, niemalże przekreślając swoje szanse na awans. Potem zaś nadszedł mecz z Gironą...

W poniedziałkowy wieczór na Estadi Montilivi "Blaugrana" uległa gospodarzom 1:2 i choć nie obyło się tu po raz kolejny bez sędziowskich kontrowersji, to koniec końców najważniejsze było jedno - FCB zgubiła istotne punkty i dała się przeskoczyć w tabeli Realowi Madryt, który objął pozycję lidera.

Boniek wydał wyrok ws. Legii. Oto, co czeka Papszuna na koniec sezonu

Chwila niepokoju podczas meczu Girona - Barcelona. Są już wieści ws. Erica Garcii

Jakby tego było mało, niepokój wśród sztabu i kibiców "Barcy" wzbudziła sytuacja związana z Erikiem Garcią. Piłkarz w drugiej połowie zasygnalizował problemy zdrowotne, w związku z czym w 73. minucie spotkania został zastąpiony przez Ronalda Araujo. Pozostało pytanie, czy czekać go będzie dłuższa pauza...

Nazajutrz jednak wszystko stało się jasne - i jak poinformował m.in. Sergi Sole z "Mundo Deportivo" dokładniejsze badania wykazały, że nie doszło w tym przypadku do poważniejszego urazu ścięgna w lewym udzie futbolisty.

Tym samym nie będzie przeciwwskazań, by ten wystąpił w kolejnym spotkaniu "Barcy", zwłaszcza, że gracze dostali teraz dwa dni wolnego na odpoczynek - zarówno fizyczny, jak i mentalny, bowiem dwie ostatnie przegrane na pewno nie napawają ich optymizmem.

Lewandowski w centrum zamieszania. Głośno po tym, co zrobił Yamal. Koszmar Barcelony

Eric Garcia i tak będzie musiał niebawem przymusowo odpocząć od gry. Winna czerwona kartka

"Duma Katalonii" następną potyczkę w Primera Division rozegra 22 lutego - z Levante. Warto nadmienić, że Garcia w najbliższym czasie i tak będzie musiał pauzować - 3 marca nie wystąpi w rewanżu z Atletico w Copa del Rey, pauzując za czerwoną kartkę którą obejrzał w pierwszej odsłonie zmagań z "Los Colchoneros".

