Ogłaszają ws. powrotu Ter Stegena, Flick już wie. Jasna wiadomość dla Szczęsnego

Obsada bramki niemal od początku sezonu jest przedmiotem wielu debat i sporów w Barcelonie. Nie obyło się przy tym bez konfliktów, które w ostatnim czasie, przynajmniej na chwilę zostały wreszcie zażegnane. Krytykowany po kilku pierwszych występach Wojciech Szczęsny ustabilizował formę, dostosował się do sposobu gry linii defensywnej i szybko zyskał przychylność szatni. Na drugim biegunie znalazł się Inaki Pena .

Wychowanek nie wykorzystał kontuzji Marca-Andre ter Stegena i po kilku tygodniach przegrał ze Szczęsnym rywalizację o miejsce między słupkami. Hiszpan nie gwarantował pewności, a do tego skuteczność jego interwencji pozostawiała wiele do życzenia. Zdaniem wielu ekspertów brakowało mu także charakteru, którym za to imponuje Wojciech Szczęsny.