Ewa Pajor ma za sobą znakomity grudzień. Liderka reprezentacji Polski kobiet rozegrala tylko dwa mecze w lidze hiszpańskiej i zdobyła w nich dwie bramki.

Na początku grudnia Barca Femeni pokonała Costa Adeje Tenerife 2:0, a Ewa Pajor wpisała się na listę strzelców w 83. minucie. To był gol na 1:0, a więc dzięki trafieniu Polki mistrzynie Hiszpanii mogły cieszyć się z ostatecznego zwycięstwa.

13 grudnia Barcelona grała na wyjeździe z Badaloną, a Ewa Pajor strzeliła gola już w 6. minucie. W grudniu Polka pełniła więc rolę "otwieracza do konserw", czyli zawodniczki, która zdobywała bardzo ważne gole na 1:0.

Ewa Pajor najlepsza w hiszpanii. Nagroda w rękach Polki

To wystarczyło, aby Ewa Pajor została wybrana najlepszą piłkarką grudnia w lidze hiszpańskiej. Polska napastniczka zdążyła już zaprezentować się ze zdobytą statuetką.

Styczeń Ewa Pajor również rozpoczęła od bardzo mocnego uderzenia. W meczu z Madrid CFF jej drużyna zwyciężyła aż 12:1. Polka zdobyła 4 gole, dzięki czemu umocniła się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelczyć w lidze hiszpańskiej.

Aktualnie Ewa Pajor ma na koncie 15 goli i 3 asysty. Jej przewaga nad drugą w klasyfikacji Claudią Piną wynosi 4 trafienia. Koleżanka z szatni Pajor zdobyła 11 bramek.

FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie pewnie zmierza po swoje kolejne mistrzostwo Hiszpanii. W tym sezonie w 15 meczach "Duma Katalonii" odniosła 14 zwycięstw. Przegrała tylko z Realem Sociedad na wyjeździe.

Nie jest zaskoczeniem, że w tym momencie Barcelona plasuje się na 1. miejscu w tabeli. Jej przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi 7 punktów.

W następnej kolejce ligi hiszpańskiej Ewa Pajor i spółka zmierzą się u siebie z Atletico Madryt. Spotkanie to zostanie rozegrane 14 stycznia. Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Barcy Femeni aż 6:0.

Ewa Pajor zdobyła w tamtym meczu jednego gola i doznała bardzo źle wyglądającej kontuzji. Na szczęście uraz nie okazał się aż tak poważny i Polka wróciłą do gry o wiele wcześniej niż pierwotnie można było zakładać.

Ewa Pajor IMAGO/Joan Gosa East News

Ewa Pajor ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News