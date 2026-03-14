Oficjalny komunikat z Barcelony. Lewandowski dostał wiadomość. Już wszystko jasne

Na tę wiadomość Robert Lewandowski czekał od niespełna siedmiu miesięcy. W tym czasie polski napastnik nie mógł cieszyć się ze wspólnej gry z jednym ze swoich największych druhów w FC Barcelona.

Mowa o Gavim, który w ciągu ostatnich lat miał ogromne problemy z kolanem. W sierpniu 2025 roku reprezentant Hiszpanii doznał drugiej poważnej kontuzji właśnie tego stawu. I wypadł z gry właśnie na siedem miesięcy.

Wspomniany Gavi od początku wspólnej gry był jednym z tych zawodników, z którymi Robert Lewandowski zbudował najlepsze relacje. Polak więc może być bardzo szczęśliwy, ponieważ już niebawem obaj znów będą mogli razem zagrać na chwałę Barcelony.

Teoretycznie lekarze klubowi dali Gaviemu "zielone światło" na grę już w niedzielnym meczu z Sevillą. Trudno jednak oczekiwać, że Hansi Flick da mu szansę tak szybko, aby nie ryzykować wystąpienia kolejnej kontuzji.

Oficjalnie: Gavi wraca do gry. Wielki druh Lewandowskiego wyleczył się po siedmiu miesiącach

Można spodziewać się tego, że Gavi będzie wprowadzany do gry podobnie jak Marc Bernal, czyli bardzo cierpliwie i małymi krokami. Dziś ostatni z wymienionych znów jest bardzo ważnym elementem drużyny niemieckiego trenera.

- Gavi otrzymał zielone światło medyczne i jest dostępny na jutrzejszy mecz z Sevilla - informuje oficjalnie Barcelona za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rozwiń

- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu powrotu Gaviego. Mam nadzieję, że jutro będzie mógł zagrać kilka minut, ale musimy postępować krok po kroku. Ma przed sobą długą karierę i musimy odpowiednio nim zarządzać - skomentowął na konferencji prasowej Hansi Flick

Powrót Gaviego to dla całej FC Barcelona bardzo ważne wydarzenie. Mimo młodego wieku i dorobku piłkarskiego jest to piłkarz, z którym na Camp Nou wiązane są olbrzymie nadzieje. Przed odniesieniem kontuzji zdążył on zapracować sobie na miano bożyszcza kibiców Barcy.

To jeden z tych piłkarzy, którzy wzbudzają największe emocje. Kibice FC Barcelona go kochają. Sympatycy zwaśnionych klubów zaś nienawidzą ze względu na jego "zadziorny" charakter na boisku. To boiskowy łobuz bazujący na olbrzymiej intensywności, nieustępliwości i inteligencji, które często potrafiły zatuszować jego ewentualne braki w kwestii samego operowania piłką.

Jako że Gavi jest po swojej drugiej, a nie pierwszej poważnej kontuzji, Hansi Flick musi podejść do sprawy z wyjątkową ostrożnością.

Robert Lewandowski, Gavi oraz Lamine Yamal w barwach Barcelony CRISTINA QUICLER AFP

Gavi w towarzystwie Roberta Lewandowskiego AFP

Gavi i Robert Lewandowski AFP

