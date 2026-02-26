Oficjalny komunikat ws. Ronaldo. W Hiszpanii już wiedzą. Nowe wyzwanie Portugalczyka
Cristiano Ronaldo wydał oświadczenie, w którym poinformował o rozpoczęciu nowego rozdziału w swojej karierze. Legenda piłki nożnej znowu będzie działać w Hiszpanii. Tym razem jednak już nie jako zawodnik, a jako działacz. Popularny CR7 nabył bowiem 25% udziałów w znanym drugoligowym klubie UD Almeria. - Chcę współpracować z zespołem kierującym klubem, aby wspierać go w nowej fazie rozwoju - poinformował Portugalczyk.
Cristiano Ronaldo w przeszłości grał w kilku wielkich europejskich klubach. Wszystko zaczęło się od Sportingu. Później Portugalczyk przeszedł do Manchesteru United, a następnie do Realu Madryt, gdzie spędził niespełna dekadę.
Po odejściu z Madrytu Ronaldo udał się do Juventusu, następnie wrócił do Manchesteru United i był to ostatni przystanek legendarnego CR7 w europejskiej piłce.
Teraz Ronaldo gra dla saudyjskiego Al-Nassr i bardzo mocno związał się z piłkarskim projektem budowanym w tym kraju przed mundialem, który w 2034 roku odbędzie się właśnie w Arabii Saudyjskiej.
Piłkarska kariera Cristiano Ronaldo powoli się kończy. Możemy spodziewać się tego, że po zawieszeniu butów na kołku legendarny reprezentant Portugalii nadal będzie działał wokół piłki nożnej. Z tym że już poza boiskiem.
Ronaldo nabył 25% udziałów UD Almeria. Nowy rozdział w historii klubu
Właśnie teraz osobiście ogłosił, że nabył 25% udziałów w klubie UD Almeria, który aktualnie gra na poziomie Segunda Division - czyli na zapleczu LaLigi.
- Od dawna miałem ambicję, aby przyczynić się do rozwoju piłki nożnej również poza boiskiem. UD Almería to hiszpański klub o silnych fundamentach i wyraźnym potencjale wzrostu. Chcę współpracować z zespołem kierującym klubem, aby wspierać go w nowej fazie rozwoju - ogłosił oficjalnie Cristiano Ronaldo.
- Transakcja została sfinalizowana z klubem drugiej ligi, który obecnie należy do saudyjskiej grupy inwestycyjnej - dodaje w swoim komunikacie Fabrizio Romano.
Cristiano Ronaldo wraca więc do hiszpańskiego futbolu. Tym razem nie jako piłkarz, a jako działacz. To właśnie w tym kraju Portugalczyk święcił swoje największe sukcesy w karierze.
Jako piłkarz Realu Madryt wygrał aż cztery Ligi Mistrzów i zdobył cztery Złote Piłki. Jego rywalizacja z Leo Messim już na zawsze zapisała się w historii piłki nożnej.
W tym momencie Cristiano Ronaldo w barwach Al-Nassr przygotowuje się do swojego ostatniego mundialu w karierze. Portugalczyk poluje również na swojego gola numer "1000" w karierze. W tym momencie ma on na koncie 965 bramek.