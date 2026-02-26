Cristiano Ronaldo w przeszłości grał w kilku wielkich europejskich klubach. Wszystko zaczęło się od Sportingu. Później Portugalczyk przeszedł do Manchesteru United, a następnie do Realu Madryt, gdzie spędził niespełna dekadę.

Po odejściu z Madrytu Ronaldo udał się do Juventusu, następnie wrócił do Manchesteru United i był to ostatni przystanek legendarnego CR7 w europejskiej piłce.

Teraz Ronaldo gra dla saudyjskiego Al-Nassr i bardzo mocno związał się z piłkarskim projektem budowanym w tym kraju przed mundialem, który w 2034 roku odbędzie się właśnie w Arabii Saudyjskiej.

Piłkarska kariera Cristiano Ronaldo powoli się kończy. Możemy spodziewać się tego, że po zawieszeniu butów na kołku legendarny reprezentant Portugalii nadal będzie działał wokół piłki nożnej. Z tym że już poza boiskiem.

Ronaldo nabył 25% udziałów UD Almeria. Nowy rozdział w historii klubu

Właśnie teraz osobiście ogłosił, że nabył 25% udziałów w klubie UD Almeria, który aktualnie gra na poziomie Segunda Division - czyli na zapleczu LaLigi.

- Od dawna miałem ambicję, aby przyczynić się do rozwoju piłki nożnej również poza boiskiem. UD Almería to hiszpański klub o silnych fundamentach i wyraźnym potencjale wzrostu. Chcę współpracować z zespołem kierującym klubem, aby wspierać go w nowej fazie rozwoju - ogłosił oficjalnie Cristiano Ronaldo.

- Transakcja została sfinalizowana z klubem drugiej ligi, który obecnie należy do saudyjskiej grupy inwestycyjnej - dodaje w swoim komunikacie Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo wraca więc do hiszpańskiego futbolu. Tym razem nie jako piłkarz, a jako działacz. To właśnie w tym kraju Portugalczyk święcił swoje największe sukcesy w karierze.

Jako piłkarz Realu Madryt wygrał aż cztery Ligi Mistrzów i zdobył cztery Złote Piłki. Jego rywalizacja z Leo Messim już na zawsze zapisała się w historii piłki nożnej.

W tym momencie Cristiano Ronaldo w barwach Al-Nassr przygotowuje się do swojego ostatniego mundialu w karierze. Portugalczyk poluje również na swojego gola numer "1000" w karierze. W tym momencie ma on na koncie 965 bramek.

