Poznaliśmy już wyniki gali Globe Soccer Awards, która w tym roku odbyła się w Dubaju. FC Barcelona została wybrana na niej najlepszym klubem ligi hiszpańskiej w 2025 roku. Kobiecy zespół Barcy natomiast był najlepszy w całej Europie.

Robert Lewandowski i Ewa Pajor mają więc powody do radości, ponieważ poprzedni sezon dla FC Barcelona jako klubu był niezwykle udany.

Polacy nie zostali jednak docenieni jeśli chodzi o nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem w lidze hiszpańskiej został bowiem jego klubowy kolega - Raphinha.

Brazylijski skrzydłowy w końcu został doceniony - w przeciwieństwie do gal Złotej Piłki oraz FIFA The Best, gdzie nie znalazł się nawet w najlepszych jedenastkach sezonu i roku.

Lewandowski znowu obszedł się smakiem. Koledzy z Barcelony nagrodzeni

Lamine Yamal zgarnął natomiast nagrodę dla najlepszego zawodnika do lat 23 w lidze hiszpańskiej. Wręczył mu ją sam Andres Iniesta, czym wywołał ogromną radość na twarzy 18-latka.

- Bardzo się cieszę, że taka legenda jak Andres wręcza mi tę nagrodę. To zaszczyt odebrać ją od niego, kogoś, kogo zawsze oglądałem w telewizji. Jestem niezmiernie szczęśliwy. Najbardziej cieszy mnie wiadomość z gratulacjami od mojej mamy, bo to ona zawsze była mi bliska i moje całe najbliższe otoczenie - mówił Lamine Yamal.

Dla Roberta Lewandowskiego była to prawdopodobnie jedna z ostatnich okazji na wywalczenie jakiejś indywidualnej nagrody w piłce nożnej na najwyższym poziomie.

Polak zostanie w FC Barcelona przynajmniej do końca tego sezonu. W bieżącej kampanii nie odgrywa on już w drużynie "Dumy Katalonii" roli tak istotnej jak w poprzedniej. Jego szanse w tego typu plebiscytach nie będą więc wysokie.

Jeśli Barcelona znów osiągnie duże sukcesy, Robert Lewandowski ponownie będzie musiał ustąpić miesca młodszym kolegom, których wpływ na grę zespołu jest nieporównywalnie wyższy.

