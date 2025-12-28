Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oficjalnie: Znamy wyniki. Poruszenie w Barcelonie. Koniec nadziei dla Lewandowskiego

Kacper Dąderewicz

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie był kluczowym piłkarzem FC Barcelona, ale jednak w drużynie było kilku zawodników, którzy błysnęli jeszcze jaśniejszym blaskiem niż Polak. Właśnie zostały rozdane nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów ligi hiszpańskiej w 2025 roku. W Barcelonie z tej okazji zapanowała wielka radość, ale sam polski napastnik został na gali całkowicie pominięty.

Dwóch piłkarzy FC Barcelony rozmawia na boisku podczas meczu Ligi Mistrzów, jeden z nich ma opatrunek na dłoni, a w kółku po prawej widać ich w serdecznym uścisku, na plecach widoczny numer i nazwisko Raphinha.
Robert Lewandowski z Laminem Yamalem i Raphinhą Gongora/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Poznaliśmy już wyniki gali Globe Soccer Awards, która w tym roku odbyła się w Dubaju. FC Barcelona została wybrana na niej najlepszym klubem ligi hiszpańskiej w 2025 roku. Kobiecy zespół Barcy natomiast był najlepszy w całej Europie.

Robert Lewandowski i Ewa Pajor mają więc powody do radości, ponieważ poprzedni sezon dla FC Barcelona jako klubu był niezwykle udany.

Polacy nie zostali jednak docenieni jeśli chodzi o nagrody indywidualne. Najlepszym zawodnikiem w lidze hiszpańskiej został bowiem jego klubowy kolega - Raphinha.

Brazylijski skrzydłowy w końcu został doceniony - w przeciwieństwie do gal Złotej Piłki oraz FIFA The Best, gdzie nie znalazł się nawet w najlepszych jedenastkach sezonu i roku.

Lewandowski znowu obszedł się smakiem. Koledzy z Barcelony nagrodzeni

Lamine Yamal zgarnął natomiast nagrodę dla najlepszego zawodnika do lat 23 w lidze hiszpańskiej. Wręczył mu ją sam Andres Iniesta, czym wywołał ogromną radość na twarzy 18-latka.

- Bardzo się cieszę, że taka legenda jak Andres wręcza mi tę nagrodę. To zaszczyt odebrać ją od niego, kogoś, kogo zawsze oglądałem w telewizji. Jestem niezmiernie szczęśliwy. Najbardziej cieszy mnie wiadomość z gratulacjami od mojej mamy, bo to ona zawsze była mi bliska i moje całe najbliższe otoczenie - mówił Lamine Yamal.

Dla Roberta Lewandowskiego była to prawdopodobnie jedna z ostatnich okazji na wywalczenie jakiejś indywidualnej nagrody w piłce nożnej na najwyższym poziomie.

Polak zostanie w FC Barcelona przynajmniej do końca tego sezonu. W bieżącej kampanii nie odgrywa on już w drużynie "Dumy Katalonii" roli tak istotnej jak w poprzedniej. Jego szanse w tego typu plebiscytach nie będą więc wysokie.

Jeśli Barcelona znów osiągnie duże sukcesy, Robert Lewandowski ponownie będzie musiał ustąpić miesca młodszym kolegom, których wpływ na grę zespołu jest nieporównywalnie wyższy.

Robert Lewandowski w różowym stroju piłkarskim stoi obok trenera na tle ławki rezerwowych podczas meczu Ligi Mistrzów. W tle widocznych jest kilku innych członków zespołu i personelu.
Robert Lewandowski i Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
Po lewej stronie znajduje się mężczyzna ubrany na czarno na tle nieostrego stadionu, po prawej piłkarz w stroju FC Barcelony z numerem 9, stojący na boisku podczas meczu.
Hansi Flick i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLAFP
Piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelony, stojący na boisku i unoszący rękę w geście pozdrowienia. W tle rozmazane trybuny stadionu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

