Wojciech Szczęsny podpisał nową umowę z FC Barceloną ważną do 2027 roku.

Jeszcze lepsze wieści dla polskich kibiców są takie, że Wojciech Szczęsny związał się z FC Barcelona nie na jeden, a na dwa kolejne sezony. Oznacza to, że Polak pozostanie bramkarzem "Dumy Katalonii" aż do końca kampanii 2026/27.

Wojciech Szczęsny w kolejnym sezonie nie będzie mógł liczyć na tak regularną grę, jak to miało miejsce do tej pory. Tego lata FC Barcelona pozyskała bowiem Joana Garcię - najlepszego bramkarza ligi hiszpańskiej minionej kampanii. Hiszpan przeniósł się do "Dumy Katalonii" z lokalnego rywala - RCD Espanyol.