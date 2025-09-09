Oficjalnie: To tu teraz zagra Robert Lewandowski. FC Barcelona ogłasza

W czwartej kolejce hiszpańskiej LaLigi FC Barcelona zmierzy się z Valencią i wystąpi w tym spotkaniu w roli gospodarza. To teraz nie było jednak oficjalnie wiadomo, na jakim obiekcie "Duma Katalonii" rozegra to spotkanie.

Teraz jednak wszystko stało się już jasne. Klub ze stolicy Katalonii oficjalnie poinformował, że ten mecz zostanie rozegrany na Estadi Johan Cruyff, czyli mniejszym obiekcie, na którym na co dzień swoje domowe mecze gra m.in. drużyna kobiet - Barca Femeni.

Robert Lewandowski na tym stadionie jeszcze nie grał. Nie było innego wyjścia

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to pierwsze spotkanie rozegrane na tym obiekcie. Tuż przed startem bieżącego sezonu FC Barcelona walczyła na nim z Como o Puchar Gampera i zdeklasowała włoskiego rywala. Polak jednak nie zagrał w tamtym spotkaniu z powodu drobnego urazu.

FC Barcelona, a właściwie meksykańska firma Limak, która remontuje nowe Camp Nou, nie zdążyła wykonać pracy wystarczającej, aby rozegrać to spotkanie na tym obiekcie. Wiele wskazuje na to, że kibice Blaugrany poczekają jeszcze trochę na otwarcie stadionu.

Temat rozegrania meczu 4. kolejki ligi hiszpańskiej z Valencią na Estadi Johan Cruyff jest jednak bardzo kontrowersyjny i możliwe, że burza w związku z tym jeszcze wybuchnie. W Hiszpanii jest bowiem głośno o tym, że obiekt ten nie spełnia wymogów ligi hiszpańskiej.

Na Estadi Johan Cruyff zasiąść może zaledwie 6 tysięcy kibiców. To o 2 tysiące mniej niż wynosi ligowe minimum. Jota Jordi w programie dla El Chiringuito zapowiedział, że jeśli spotkanie zostanie rozegrane na tym obiekcie, kilka klubów z ligi hiszpańskiej zażąda unieważnienia tego spotkania.

Po trzech spotkaniach w lidze hiszpańskiej FC Barcelona ma na koncie 7 punktów i plasuje się na 4. miejscu. Robert Lewandowski wciąż czeka na swojego pierwszego gola w tym sezonie. Należy pamiętać jednak o tym, że start tego sezonu w wykonaniu Polaka był opóźniony, a na zerowy dorobek bramkowy wpływ miała kontuzja odniesiona przed rozpoczęciem kampanii 2025/26.

