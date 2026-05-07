Latem 2024 roku Wojciech Szczęsny w szalonych okolicznościach dołączył do Barcelony, która szukała bramkarza na zastępstwo dla kontuzjowanego Marka-Andre ter Stegena. Padło na Polaka, który kilka tygodni temu zakończył karierę. Ale wznowił ją błyskawicznie.

W drugiej części zeszłego sezonu Szczęsny był już numerem jeden między słupkami. W lipcu 2025 roku kataloński klub ściągnął Joana Garcię, który zajął miejsce w bramce. Obecnie nasz rodak jest zmiennikiem oraz mentorem dla młodszego kolegi po fachu.

Wojciech Szczęsny zostaje w Barcelonie. Spekulacje ucięte

Teraźniejszy kontrakt byłego golkipera reprezentacji Polski obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, jednak w ostatnio hiszpańskie media rozpisywały się o jego szczegółach. Przede wszystkim o zapisie, który mówi o możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy bez żadnych konsekwencji. Spekulowano, czy po tym sezonie 36-latek po prostu - znów - nie odwiesi butów na kołek.

Teraz wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. W rozmowie z Eleven Sports Mateusz Święcicki zapytał go: Zostajesz?

- Tak. Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy - odpowiedział wprost Wojciech Szczęsny.

Następnie Polak opowiadał o swojej roli w drużynie Hansiego Flicka. - Zdaję sobie sprawę, że nie pomagając na boisku, nawet sam dla siebie potrzebuję znaleźć jakiś sposób na pomoc chłopakom, którzy grają (...) Trochę dobrej atmosfery, trochę uśmiechu, zdjęcia presji z chłopaków - dodał.

Szczęsny opowiadał również o obecnym sezonie w wykonaniu Barcelony, która znów zawiodła w Lidze Mistrzów, ale lada moment najprawdopodobniej obroni krajowe mistrzostwo. - Wygrywanie trofeów nie jest czymś prostym, zwykłym i codziennym - podkreślił.

Wojciech Szczęsny

