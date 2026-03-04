Oficjalnie: Piłkarz Realu Madryt zawieszony. Wiadomo, co powiedział do sędziego

Przegrywając ostatni mecz z Getafe CF na Estadio Santiago Bernabeu, Real Madryt mocno skomplikował swoją sytuację w ligowej tabeli.

Po porażce 0:1 z ekipą Pepe Bordalasa Real Madryt ma już czteropunktową stratę do pierwszej FC Barcelona. To jednak nie koniec przykrych konsekwencji.

W doliczonym czasie gry kilku piłkarzy Realu Madryt wdało się w awanturę i obejrzało kartki. Alvaro Carreras i Vinicius dostali po żółtej, ale Franco Mastantuono, za to, co powiedział w kierunku sędziego, został wyrzucony z boiska z "czerwienią".

Oficjalnie: Mastantuono zawieszony za słowa rzucone w kieruku sędziego

- Co za wstyd, co za j****ny wstyd! - krzyczał w kierunku sędziego Franco Mastantuono, czym sprowokował arbitra do pokazania mu czerwonej kartki.

Zwracanie się do sędziów w sposób lekceważący lub z postawą lekceważącą - pod warunkiem że nie stanowi to poważniejszego przewinienia - będzie karane zawieszeniem na dwa do trzech meczów lub na okres do jednego miesiąca

Komitet Dyscypliny Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej oficjalnie poinfomował, że zapadła decyzja ws. Franco Mastanuono. W tym przypadku na Argentyńczyka nałożona została ta łagodniejsza kara.

To oznacza, że Mastantuono za swoje słowa został ukarany dwoma meczami zawieszenia. To oznacza, że Argentyńczyk będzie kolejnym piłkarzem Realu Madryt, który nie wystąpi w najbliższym spotkaniu z Celtą Vigo. Poza tym nie zagra również w domowym spotkaniu z Elche.

Absencja Mastantuono w meczu z Celtą Vigo nie będzie największym problemem Realu Madryt. Ze względu na kontuzje i zawieszenia innych piłkarzy Alvaro Arbeloa będzie miał do dyspozycji tylko jednego nominalnego stopera. Będzie nim Antonio Rudiger.

W międzyczasie Real Madryt rozegra pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City na Santiago Bernabeu. Jako że kara zawieszenia dla Mastantuono dotyczy tylko meczów w lidze, Argentyńczyk będzie mógł pojawić się na boisku.Teudno jednak oczekiwać, że w obecnej formie będzie on potrafił dać coś pozytywnego drużynie na tle tak wymagającego rywala.

