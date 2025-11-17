Oficjalnie: Lewandowski wraca do domu. Nowy rozdział w karierze, Barcelona potwierdza

Kibice FC Barcelona w ostatnich miesiącach nie skupiali się jedynie na sportowym aspekcie działalności swojego ukochanego klubu. W tle letnich transferów, kolejnych zwycięstw w La Liga, Lidze Mistrzów oraz przegranego 1:2 El Clasico toczyła się walka o powrót do dawnej tradycji.

Zawodnicy "Dumy Katalonii" od ponad dwóch lat czekają na powrót na swój stadion. Prace remontowe na legendarnym Camp Nou rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku, lecz początkowo na tym obiekcie rozgrywano mecze. Sytuacja zmieniła się od początku sezonu 2023/24. Barcelona przeniosła się na Estadi Olimpic Lluis Companys, gdzie od lipca 2022 roku oficjalnie rozgrywała swoje domowe spotkania.

W toku przeprowadzanej modernizacji pojawiły się duże komplikacje, które znacznie przeciągnęły remont. Sytuacja zaczęła irytować wszystkich związanych z ekipą mistrza Hiszpanii. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak pewien przełom, a nadzieje mogły ponownie odżyć.

Wielki powrót na legendarny obiekt. Wyjątkowa chwila dla Lewandowskiego i Szczęsnego

7 listopada na obiekcie odbył się pierwszy od ponad dwóch lat trening. Na zajęciach, które z perspektywy trybun obserwowało ponad 20 tysięcy kibiców, pojawili się czołowi zawodnicy "Dumy Katalonii". Wśród nich byli oczywiście m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Dla Polskiego bramkarza był to pierwszy trening na Camp Nou w charakterze zawodnika Barcelony.

W ostatnich dniach spekulowano o kolejnej dacie oficjalnego powrotu rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy na legendarnym stadionie. Kataloński portal "L'Esporiu" zdradzał, że trwają starania, by wielki powrót nastąpił przy okazji spotkania La Liga z Athletikiem. W poniedziałkowe popołudnie klub postanowił zdementować wszelkie spekulacje, przekazując kibicom radosne wieści.

FC Barcelona uzyskała zgodę na to, by mecz 13. kolejki La Liga z Athletikiem odbył się na Spotify Camp Nou. Klub oficjalnie ogłosił o przyznaniu licencji na zorganizowanie tego meczu z udziałem kibiców. Ich liczba będzie jednak ograniczona. W ramach ukończenia fazy 1B na obiekt będzie mogło wejść do 45 401 widzów.

Działacze mistrza Hiszpanii deklarują kontynuowanie prac nad fazą 1C, która pozwoliłaby znacząco zwiększyć liczbę publiczności. Katalończycy deklarują jednocześnie rozpoczęcie starań o organizację na Camp Nou spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. W tym kontekście klub czeka na ostateczne potwierdzenie ze strony UEFA, gdyż miały zostać spełnione niezbędne wymagania.

Spotkanie FC Barcelony z Athletikiem zostanie rozegrane 22 listopada o godz. 16:15. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

