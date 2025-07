Oficjalnie. Koniec spekulacji ws. bramkarza FC Barcelony. Rywal Szczęsnego zmienia klub

Jak donoszą hiszpańskie media, potwierdziły się spekulacje względem młodego Węgra. Aron Yaakobishvili, który ostatni rok spędził w Barcelonie Atletic, udaje się właśnie na wypożyczenie do zespołu Andorra FC, który w tym sezonie wywalczył sobie awans do La Ligi 2.

"FC Barcelona oficjalnie ogłosiła we wtorek wypożyczenie obiecującego 19-letniego węgierskiego bramkarza do Andory, którą prowadzi były piłkarz Barcelony Gerard Pique. W maju ubiegłego roku węgierski bramkarz przedłużył kontrakt z Barceloną do 2028 roku i od tego czasu kilka klubów było nim zainteresowanych. Ostatecznie to Andora, niedawno awansująca do drugiej ligi, zapewniła sobie jego transfer" - piszą dziennikarze portalu "Mundo Deportivo".