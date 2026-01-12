Robert Lewandowski i spółka dopiero co świętowali zdobycie Superpucharu Hiszpanii. FC Barcelona w wielkim finale pokonała Real Madryt 3:2, a polski napastnik zdobył jedną bramkę.

Teraz jednak pojawił się kolejny powód do świętowania. FC Barcelona oficjalnie ogłosiła bowiem, że do drużyny Hansiego Flicka dołączył Joao Cancelo.

Portugalski obrońca grający na boku w niedalekiej przeszłości grał w FC Barcelona i dzielił szatnię z Robertem Lewandowskim. Miało to miejsce w drugim, tym najsłabszym, seoznie Polaka w "Dumie Katalonii".

Wówczas Joao Cancelo w FC Barcelona nic nie wygrał i odszedł po wygaśnięciu z wypożyczenia. Udał się do Al-Hilal, czyli jednego z największych klubów w Arabii Saudyjskiej.

Joao Cancelo spełnił swoje marzenie. FC Barcelona oficjalnie ogłasza

W głębi serca Portugalczyk cały czas marzył jednak o powrocie do FC Barcelona. Kiedy tylko nadarzyła się ku temu okazja, nie wahał się.

Joao Cancelo odrzucił wszystkie inne chętne kluby, w tym Inter Mediolan. Piłkarz miał obsesję na punkcie dołączenia do Barcelony prowadzonej Hansiego Flicka w nadziei, że tym razem uda mu się wywalczyć trofeum w barwach "Dumy Katalonii".

Jak doszło do wypożyczenia? Portugalski obrońca nagle znalazł się "na wylocie" z saudyjskigo klubu. Trener Inzaghi podjął decyzję o tym, że zawodnik nie znajdzie się w kadrze na drugą część sezonu.

Początkowo hiszpańskie media informowały, że Hansi Flick nie jest zwolennikiem jego sprowadzenie. Szybko jednak okazało się, że prawa jest inna. Niemiecki szkoleniowiec osobiście dał "zielone światło" dla tego transferu i tak oto Joao Cancelo ostatecznie wylądował na Camp Nou.

Joao Cancelo jest piłkarzem prawonożnym, ale dzięki wieloletniej współpracy z Pepem Guardiolą opanował grę na lewej obronie. Portugalczyk radzi sobie dobrze również po przeciwnej stronie defensywy. W drugiej połowie sezonu może być on dla Hansiego Flicka bardzo cennym uzupełnieniem składu, a jego obecność może okazać się ważna szczególnie w kluczowym momencie - gdy Liga Mistrzów wkroczy w decydującą fazę.

Rozwiń

- João Cancelo jest już w Barcelonie i pomyślnie przeszedł testy medyczne. We wtorek oficjalne podpisanie umowy - podaje kataloński klub.

Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg 8-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Joao Cancelo AFP

Joao Cancelo AFP

Joao Cancelo i Robert Lewandowski AFP