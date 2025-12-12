Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oficjalnie: Barcelona ogłasza, koniec negocjacji. Lewandowski dostał ważną wiadomość

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Debata na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego w Barcelonie przybiera na sile. Kontrakt Polaka wygasa wraz z końcem sezonu, a z Hiszpanii płyną sprzeczne komunikaty dotyczące zamiarów kierownictwa "Dumy Katalonii". Podczas gdy 37-latek próbuje wywalczyć sobie nową umowę, Barca przekazała ważny komunikat dotyczący jednego z jego kolegów. To jednocześnie z perspektywy Polaka ważna wiadomość.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona z szerokim uśmiechem na twarzy stoi na murawie stadionu, w tle rozmazana publiczność. W okrągłej ramce w lewym górnym rogu dwóch innych zawodników przytula się po zakończonym meczu.
Do Roberta Lewandowskiego dotarła ważna wiadomość dotycząca jednego z kolegówMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / Clive Brunskill/Getty ImagesAFP

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie już dawno nie stała pod tak wielkim znakiem zapytania. Wygasający latem kontrakt Polaka sprawia, że na rynku transferowym stał się on łakomym kąskiem dla wielu drużyn, nie tylko z Europy. Wola 37-latka jest jednak jasna - chce zostać w stolicy Katalonii.

Lewandowski liczy na nową umowę. FC Barcelona przedłużyła kontrakt z jego kolegą

Jak niedawno informowali Hiszpanie, "Lewy" jest gotowy obniżyć swoją pensję nawet o 50 procent, byleby tylko podpisać nową umowę, która przedłużyłaby jego pobyt w Barcelonie. Nie tylko kwestia jego przyszłości w ostatnim czasie spędzała sen z powiek Hansiemu Flickowi, a także całej rzeszy kibiców.

Chodzi o Erika Garcię, który na początku sezonu bliski był opuszczenia ekipy mistrza Hiszpanii. Jego pozycja była podważana, a Hansi Flick zdawał się nieprzekonany odnośnie do jego przydatności. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni.

Obecnie Garcia jest jednym z najwięcej grających graczy Barcelony, a jego wszechstronność imponuje. Do tego zbiera on bardzo pozytywne recenzje za swoje występy. W związku z tym klub postanowił nagrodzić go nową umową.

    Eric Garcia z nowym kontraktem. Ważny sygnał dla Lewandowskiego

    W czwartek reprezentant Hiszpanii oficjalnie parafował nową umowę, co jednocześnie stanowić może ważną wiadomość dla Lewandowskiego - starania na boisku i dobre występy zostaną nagrodzone. Oby zmotywowało to dodatkowo Polaka do wytężonej pracy na boisku i poza nim.

    Od dziecka miałem marzenie o grze w Barçy. Wypożyczenie pomogło mi wrócić silniejszym. Chcę się dalej rozwijać, a mam tylko 24 lata. Mamy młody zespół i czekają nas lata pełne sukcesów.
    ogłosił podczas oficjalnej prezentacji z klubową koszulką Garcia
    Flick: Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Eintrachcie© 2025 Associated Press

    FC Barcelona przedłużyła kontrakt z Hiszpanem aż o pięć lat - będzie obowiązywał on do końca czerwca 2031 roku. Od czasu powrotu do Barcy z wypożyczenia do Girony jego wartość rynkowa wzrosła z 12 do 25 milionów euro.

    Piłkarz w pomarańczowym stroju z piłką na murawie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni kibice i elektroniczne reklamy stadionowe.
    Eric GarciaIMAGO/Maarten StraetemansNewspix.pl
    Zawodnik piłkarski w stroju FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie. Na koszulce widoczne logo klubu oraz sponsorów. Tło rozmyte, skupiające uwagę na postaci sportowca.
    Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Dwóch piłkarzy ubranych w fioletowe stroje treningowe klubu FC Barcelona wychodzi z tunelu na stadion. Jeden z zawodników nosi ochronną maskę na twarzy.
    Eric Garcia i RaphinhaLLUIS GENEAFP

