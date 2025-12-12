Oficjalnie: Barcelona ogłasza, koniec negocjacji. Lewandowski dostał ważną wiadomość

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie już dawno nie stała pod tak wielkim znakiem zapytania. Wygasający latem kontrakt Polaka sprawia, że na rynku transferowym stał się on łakomym kąskiem dla wielu drużyn, nie tylko z Europy. Wola 37-latka jest jednak jasna - chce zostać w stolicy Katalonii.

Lewandowski liczy na nową umowę. FC Barcelona przedłużyła kontrakt z jego kolegą

Jak niedawno informowali Hiszpanie, "Lewy" jest gotowy obniżyć swoją pensję nawet o 50 procent, byleby tylko podpisać nową umowę, która przedłużyłaby jego pobyt w Barcelonie. Nie tylko kwestia jego przyszłości w ostatnim czasie spędzała sen z powiek Hansiemu Flickowi, a także całej rzeszy kibiców.

Chodzi o Erika Garcię, który na początku sezonu bliski był opuszczenia ekipy mistrza Hiszpanii. Jego pozycja była podważana, a Hansi Flick zdawał się nieprzekonany odnośnie do jego przydatności. Sytuacja odwróciła się o 180 stopni.

Obecnie Garcia jest jednym z najwięcej grających graczy Barcelony, a jego wszechstronność imponuje. Do tego zbiera on bardzo pozytywne recenzje za swoje występy. W związku z tym klub postanowił nagrodzić go nową umową.

Eric Garcia z nowym kontraktem. Ważny sygnał dla Lewandowskiego

W czwartek reprezentant Hiszpanii oficjalnie parafował nową umowę, co jednocześnie stanowić może ważną wiadomość dla Lewandowskiego - starania na boisku i dobre występy zostaną nagrodzone. Oby zmotywowało to dodatkowo Polaka do wytężonej pracy na boisku i poza nim.

Od dziecka miałem marzenie o grze w Barçy. Wypożyczenie pomogło mi wrócić silniejszym. Chcę się dalej rozwijać, a mam tylko 24 lata. Mamy młody zespół i czekają nas lata pełne sukcesów.

Flick: Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Eintrachcie © 2025 Associated Press

FC Barcelona przedłużyła kontrakt z Hiszpanem aż o pięć lat - będzie obowiązywał on do końca czerwca 2031 roku. Od czasu powrotu do Barcy z wypożyczenia do Girony jego wartość rynkowa wzrosła z 12 do 25 milionów euro.

Eric Garcia IMAGO/Maarten Straetemans Newspix.pl

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Eric Garcia i Raphinha LLUIS GENE AFP