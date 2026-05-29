Odmówili Barcelonie, nici z hitu. Zaskakujący powód, Hiszpanie potwierdzili

Problemy logistyczne dla Barcelony. Jak podał w piątek Carlos Monfort z dziennika "Sport", rywal zaplanowany na coroczny Puchar Gampera na Spotify Camp Nou zrezygnował z przylotu. To Ajax. Zespół z Amsterdamu przekazał już, że nie da rady z powodu rozgrywania eliminacji europejskich pucharów. Choć kojarzy się z regularną grą w Lidze Mistrzów, to tym razem powalczy maksymalnie o Ligę Konferencji - ruszy do boju od drugiej rundy kwalifikacyjnej.

Również opcja numer dwa upadła - to RB Lipsk. Niemcy przekazali już działaczom ze stolicy Katalonii, że nie przyjadą przez "przedsezonowe zobowiązania". Tym samym Joan Laporta musi na szybko uzgodnić nowego przeciwnika. W gronie potencjalnych wymienia się Romę, Borussię Dortmund, Napoli i meksykańskie Cruz Azul. Ostateczna decyzja nie zapadła, rozmowy trwają.

Wybór przeciwnika będzie zależał zarówno od kwestii sportowych, jak i logistycznych, ponieważ klub chce zapewnić kibicom atrakcyjny mecz, który też będzie pasował do planów przygotowań przedsezonowych pierwszej drużyny. Jak zawsze podkreślano, Flick stawia na uniknięcie długich podróży, mając na uwadze odpoczynek i komfort piłkarzy

Presezon Barcelony 2026/27. Wciąż jest dużo niewiadomych. Liverpool odpada

Puchar Gampera to nie wszystko. Zarząd planuje też pozostałe sparingi. Mimo niechęci Flicka do długich lotów możliwe są starcia zagraniczne, by "zwiększyć obecność globalną klubu". Jest temat gry w Argentynie przeciwko River Plate. Podobno w ostatnich dniach ten pomysł nabrał tempa.

Słychać też o opcji rozegrania spotkania w Maroku z jedną z tamtejszych drużyn. Odpadła za to idea hitowej konfrontacji z Liverpoolem. Wstępnie była planowana w stolicy Kenii, Nairobi.

