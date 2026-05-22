Odmówił Barcelonie, a teraz taki zwrot. Gwiazdor podjął ostateczną decyzję
Odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony jest już przesądzone. Przed reprezentantem Polski ostatnie dni w ekipie "Dumy Katalonii". W międzyczasie działacze mistrza Hiszpanii trwają w staraniach o skompletowaniu składu na nowy sezon. O kolejnym przełomie w tej sprawie pisze w piątek "Mundo Deportivo". Jeden z zasłużonych zawodników Barcelony zgodził się na obniżkę wynagrodzenia i przyjął kolejną propozycję kontraktu.
Przed nami ostatni akord sezonu, który FC Barcelona kończy z tytułem mistrzowskim. W sobotni wieczór "Duma Katalonii" zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Niewykluczone, że będzie to ostatnia okazja, by ujrzeć Roberta Lewandowskiego w koszulce mistrza Hiszpanii.
Kapitan reprezentacji Polski grał w Barcelonie przez ostatnie cztery lata, zdobywając z nią trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden krajowy puchar oraz dwa Superpuchary. Lewandowski dodatkowo raz świętował zdobycie korony króla strzelców La Liga. Przed tygodniem "Lewy" za pośrednictwem Instagrama ogłosił odejście z Barcelony. Polak nie zdecydował się na przyjęcie oferty nowego kontraktu i swoją karierę będzie kontynuował w innym miejscu.
Kwestia Lewandowskiego nie jest jednak jedyną, którą działacze Barcelony muszą rozstrzygnąć w jak najlepszym czasie. W mediach pojawiają się nowe wieści, które mogą wywołać wśród kibiców uśmiech zadowolenia.
Zwrot akcji ws. kontraktu Andreasa Christensena. Zapadła ostateczna decyzja
Coraz bliższy pozostania w Katalonii jest Marcus Rashford, który w tym sezonie był wypożyczony z Manchesteru United. Gorącym zwolennikiem pozostania w klubie Anglika ma być trener Hansi Flick. Sam skrzydłowy wyraził gotowość dalszej gry w Barcelonie. I to kosztem znacznej obniżki wynagrodzenia, dostosowanego do aktualnych możliwości klubu.
Podobny scenariusz realizuje się w przypadku Andreasa Christensena. Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował w piątkowy wieczór o osiągnięciu porozumienia pomiędzy Barceloną i reprezentantem Danii ws. nowego, dwuletniego kontraktu. Defensor, który wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Barcelony, zdecydował się zaakceptować ofertę przewidującą zdecydowanie niższe wynagrodzenie niż dotychczas. W międzyczasie 30-latek miał otrzymać atrakcyjniejsze finansowo oferty, które odrzucał.
Przyszłość Christensena w pewnym momencie stała pod sporym znakiem zapytania. W kwietniu odrzucił ofertę zaprezentowaną przez klub, polecając jednocześnie swoim przedstawicielom kontynuowanie negocjacji. Te, jak wskazują najnowsze doniesienia, finalnie zakończyły się pozytywnie.
Christensen w tym sezonie zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Duńczyk po raz ostatni na boisku pojawił się pod koniec zeszłego roku w pucharowym spotkaniu z Guadalajarą. Od tego czasu 30-latek leczył uraz kolana, a do kadry meczowej wrócił dopiero na dwa poprzednie spotkania ligowe. Niewykluczone, że z Valencią Christensen otrzyma szansę gry.