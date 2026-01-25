Partner merytoryczny: Eleven Sports

Odejście z Barcelony przesądzone. Flick trzasnął drzwiami, Lewandowski pogodzony

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

"Największe rozczarowanie w karierze" Hansiego Flicka właśnie się realizuje. Bo właśnie tak niemiecki szkoleniowiec FC Barcelona nazwał to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w jego druzynie. Teraz padło słynne "Here we go!" od Fabrizio Romano. Odejście młodego i utalentowanego piłkarza z "Dumy Katalonii" do Paris Saint-Germain jest już przesądzone.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony na pierwszym planie, zbliżenie na jego twarz. W rogu zdjęcie grupowe kilku piłkarzy FC Barcelony w oficjalnych strojach z logo sponsora.
Robert Lewandowski pożegnał kolegę w FC BarcelonaFOT. IMAGO/NEWSPIX.PL JOSE BRETON / NURPHOTO AFP/Newspix

- Hansi Flick jest bardzo rozczarowany decyzją Dro. Do tego stopnia, że powiedział swoim bliskim: "To największe rozczarowanie w moim życiu" - opisywał kataloński "Sport".

Hansi Flick głęboko wierzył w to, że młody wychowanek w najbliższej przyszłości stanie się bardzo ważnym elementem jego drużyny.

Plany te zostały jednak brutalnie zaprzepaszczone. Pewnego dnia Dro nagle poinformował, że chce odejść z FC Barcelona i przenieść się do PSG.

Niemiecki trener wściekł się na decyzję młodego zawodnika. Do tego stopnia, że od chwili, w której dowiedział się o jego decyzji, zabronił mu trenowania wraz z resztą grupy.

Odejście z Barcelony potwierdzone. Dro przenosi się do PSG. Cios dla Flicka, Lewandowski żegna kolegę

Ostatecznie Dro Fernandez przeniesie się do Paris Saint-Germain za mniej niż 10 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że kwota ta będzie jednak wyższa, niż pierwotnie podawano.

Dro miał zmienić barwy za 6 milionów euro, bo tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. PSG, aby zachować dobre relacje z FC Barcelona, usiadło jednak do negocjacji. I postanowiono, że transfer będzie opiewał na ok. 8 milionów euro. 

Robert Lewandowski, podobnie jak pozostali piłkarze FC Barcelona, nie mógł spodziewać się tego nagłego odejścia. Dro w tym sezonie zaczął zaliczać swoje pierwsze występy w dorosłej drużynie FC Barcelona.

Młody piłkarz wyszedł na boisko kilka razy, mimo że na jego pozycji (ofensywny pomocnik) w FC Barcelona panuje bardzo silna konkurencja.

Mimo to postanowił odejść do PSG, które teoretycznie posiada jeszcze silniejszą kadrę niż FC Barcelona. Trudno więc wyobrazić sobie to, że Dro w ekipie z Paryża będzie grał więcej niż w Barcelonie. To jednak zweryfikuje najbliższa przszłość.

- Wszystko sfinalizowane po pozytywnych rozmowach PSG-Barça w sprawie opłaty nieco wyższej niż klauzula wykupu €6m, jak ujawniono wczoraj. Porozumienie z Dro zostało osiągnięte już w zeszłym tygodniu, gotowy na transfer do PSG - poinformował Fabrizio Romano za pośrednictwem portalu "X".

Zobacz również:

Robert Lewandowski w FC Barcelonie
Robert Lewandowski

Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Barca ogłosiła tuż przed meczem, to pewne

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Piłkarz w stroju treningowym FC Barcelony stoi na boisku, opierając jedną stopę na piłce. W tle rozmyte trybuny z kibicami.
Dro FernandezJOSE BRETONAFP
Piłkarz FC Barcelony w trakcie meczu, ubrany w strój drużynowy, prowadzi piłkę nożną po murawie stadionu przy pełnych trybunach i obecności fotoreporterów w tle.
Dro FernandezGONGORAAFP
Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy siedzi na stadionowej ławce. W lewym górnym rogu wstawione zdjęcie innego mężczyzny w sportowej bluzie w otoczeniu klubowych barw.
Robert Lewandowski, Hansi FlickGrzegorz Wajda/REPORTER / JOSEP LAGO/AFP/East NewsEast News
Flick potwierdza, że Ter Stegen opuści Barcelonę© 2026 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja