- Hansi Flick jest bardzo rozczarowany decyzją Dro. Do tego stopnia, że powiedział swoim bliskim: "To największe rozczarowanie w moim życiu" - opisywał kataloński "Sport".

Hansi Flick głęboko wierzył w to, że młody wychowanek w najbliższej przyszłości stanie się bardzo ważnym elementem jego drużyny.

Plany te zostały jednak brutalnie zaprzepaszczone. Pewnego dnia Dro nagle poinformował, że chce odejść z FC Barcelona i przenieść się do PSG.

Niemiecki trener wściekł się na decyzję młodego zawodnika. Do tego stopnia, że od chwili, w której dowiedział się o jego decyzji, zabronił mu trenowania wraz z resztą grupy.

Odejście z Barcelony potwierdzone. Dro przenosi się do PSG. Cios dla Flicka, Lewandowski żegna kolegę

Ostatecznie Dro Fernandez przeniesie się do Paris Saint-Germain za mniej niż 10 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że kwota ta będzie jednak wyższa, niż pierwotnie podawano.

Dro miał zmienić barwy za 6 milionów euro, bo tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. PSG, aby zachować dobre relacje z FC Barcelona, usiadło jednak do negocjacji. I postanowiono, że transfer będzie opiewał na ok. 8 milionów euro.

Robert Lewandowski, podobnie jak pozostali piłkarze FC Barcelona, nie mógł spodziewać się tego nagłego odejścia. Dro w tym sezonie zaczął zaliczać swoje pierwsze występy w dorosłej drużynie FC Barcelona.

Młody piłkarz wyszedł na boisko kilka razy, mimo że na jego pozycji (ofensywny pomocnik) w FC Barcelona panuje bardzo silna konkurencja.

Mimo to postanowił odejść do PSG, które teoretycznie posiada jeszcze silniejszą kadrę niż FC Barcelona. Trudno więc wyobrazić sobie to, że Dro w ekipie z Paryża będzie grał więcej niż w Barcelonie. To jednak zweryfikuje najbliższa przszłość.

- Wszystko sfinalizowane po pozytywnych rozmowach PSG-Barça w sprawie opłaty nieco wyższej niż klauzula wykupu €6m, jak ujawniono wczoraj. Porozumienie z Dro zostało osiągnięte już w zeszłym tygodniu, gotowy na transfer do PSG - poinformował Fabrizio Romano za pośrednictwem portalu "X".

Dro Fernandez JOSE BRETON AFP

Dro Fernandez GONGORA AFP

Robert Lewandowski, Hansi Flick Grzegorz Wajda/REPORTER / JOSEP LAGO/AFP/East News East News

