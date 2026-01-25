Odejście z Barcelony przesądzone. Flick trzasnął drzwiami, Lewandowski pogodzony
"Największe rozczarowanie w karierze" Hansiego Flicka właśnie się realizuje. Bo właśnie tak niemiecki szkoleniowiec FC Barcelona nazwał to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w jego druzynie. Teraz padło słynne "Here we go!" od Fabrizio Romano. Odejście młodego i utalentowanego piłkarza z "Dumy Katalonii" do Paris Saint-Germain jest już przesądzone.
- Hansi Flick jest bardzo rozczarowany decyzją Dro. Do tego stopnia, że powiedział swoim bliskim: "To największe rozczarowanie w moim życiu" - opisywał kataloński "Sport".
Hansi Flick głęboko wierzył w to, że młody wychowanek w najbliższej przyszłości stanie się bardzo ważnym elementem jego drużyny.
Plany te zostały jednak brutalnie zaprzepaszczone. Pewnego dnia Dro nagle poinformował, że chce odejść z FC Barcelona i przenieść się do PSG.
Niemiecki trener wściekł się na decyzję młodego zawodnika. Do tego stopnia, że od chwili, w której dowiedział się o jego decyzji, zabronił mu trenowania wraz z resztą grupy.
Odejście z Barcelony potwierdzone. Dro przenosi się do PSG. Cios dla Flicka, Lewandowski żegna kolegę
Ostatecznie Dro Fernandez przeniesie się do Paris Saint-Germain za mniej niż 10 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że kwota ta będzie jednak wyższa, niż pierwotnie podawano.
Dro miał zmienić barwy za 6 milionów euro, bo tyle wynosiła jego klauzula odstępnego. PSG, aby zachować dobre relacje z FC Barcelona, usiadło jednak do negocjacji. I postanowiono, że transfer będzie opiewał na ok. 8 milionów euro.
Robert Lewandowski, podobnie jak pozostali piłkarze FC Barcelona, nie mógł spodziewać się tego nagłego odejścia. Dro w tym sezonie zaczął zaliczać swoje pierwsze występy w dorosłej drużynie FC Barcelona.
Młody piłkarz wyszedł na boisko kilka razy, mimo że na jego pozycji (ofensywny pomocnik) w FC Barcelona panuje bardzo silna konkurencja.
Mimo to postanowił odejść do PSG, które teoretycznie posiada jeszcze silniejszą kadrę niż FC Barcelona. Trudno więc wyobrazić sobie to, że Dro w ekipie z Paryża będzie grał więcej niż w Barcelonie. To jednak zweryfikuje najbliższa przszłość.
- Wszystko sfinalizowane po pozytywnych rozmowach PSG-Barça w sprawie opłaty nieco wyższej niż klauzula wykupu €6m, jak ujawniono wczoraj. Porozumienie z Dro zostało osiągnięte już w zeszłym tygodniu, gotowy na transfer do PSG - poinformował Fabrizio Romano za pośrednictwem portalu "X".